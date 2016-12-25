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Мечтательная писательница планирует роман о войне

Мечтательная писательница планирует роман о войне
Недавно книга харьковчанки Юлии Илюхи «Неболовы» была номинирована на премию «Книга года» от Би-Би-Си.
Эта литературная награда ежегодно присуждается Британской телерадиовещательной корпорацией русскоязычным литературным произведениям. В окончательный список победителей сборник харьковчанки не попал, но писательница-дебютантка решила писать роман о войне на востоке, куда планирует включить реальных героев.

Юлии Илюхе 24 года, она — не только журналист и писатель: Юлия — волонтер.

— С группой единомышленников два с половиной года помогаю нашей армии, — рассказывает Юлия Илюха. — В частности занимаюсь комплектацией аптечек для бойцов АТО, которые потом передаются ребятам через волонтеров или по почте.

«Неболовы» — дебютная Юлина книга.

— Первый рассказ был написан лет пять назад, после появились и другие рассказы. Так постепенно сформировался сборник, — вспоминает автор.

Книга состоит из 11 новелл об обычных людях, которые живут среди нас и рядом с нами. Подзаголовок книги — «Научи меня мечтать».

— «Неболовы» — название одного из рассказов о двух детях-сиротах — мальчике и девочке, — говорит Юлия Илюха. — Мальчик любил смотреть в небо и мечтать, этого ребенка я назвала Неболовом, что и дало название всему сборнику. Я тоже люблю помечтать, и все мои герои — такие же. Почти все сюжеты рассказов придуманы, у моих персонажей нет прототипов и реальных героев, кроме единственного. Девушка-героиня, которая была на войне, вдруг встречает псевдо-инвалида войны и разоблачает его. Это рассказ базируется на истории, прочитанной в социальных сетях, правда, там псевдо-бойца АТО разоблачила не девушка, а парень. Персонажи моей книги — в большинстве своем женщины, в основном одинокие и обездоленные, каждая из них — несчастлива по-своему. Вероятно, мне интереснее писать именно о таких людях. Все счастливые счастливы одинаково, а при изображении несчастливых людей есть возможность нарисовать больший спектр эмоций.

Однако, по словам молодой писательницы, ее книга — не пессимистична и вовсе не об отчаянии, а о любви: к жизни, к родине, к людям, к животным. В сборнике есть история о старушке, живущей на заброшенном хуторе, и единственное живое существо, с которым она может пообщаться, — это кот. Этот рассказ — кстати, самый первый — стал для нее самым близким, признается Юлия Илюха.

— История придумана, но она кажется мне очень сильной, — говорит писательница. — У старушки были дети, но все они умерли. У нее никого не осталось, и кот заменяет ей внуков.

Книгой года «Неболовы» не стали — сборник не попал в последний короткий список перед финалом победы в номинации. Но после яркого дебюта в коротком литературном жанре Юлия Илюха мечтает написать роман.

— Вероятно, темой романа станет война на востоке. И еще волонтеры. В отличие от первой книги, на этот раз у некоторых героев будут реальные прототипы, — делится Юлия.

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