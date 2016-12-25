На новогодний стол мандарины лучше не ставить

У большинства из нас Новый год ассоциируется с яркими мандаринами, а вот у меня — с аллергическими пятнами, которые у меня всегда появляются после новогодних праздников: не могу остановиться, если передо мной ставят вазочку с мандаринами.

Альбина Витальевна

Несмотря на то что мандарины богаты витаминами, с количеством этого соблазнительного фрукта действительно нужно не переусердствовать: при избытке съеденных мандаринов человеческий организм выделяет гистамин, который приводит к аллергическим реакциям — насморку, набуханию и покраснению носа, красноте глаз и слезотечению, затрудненному дыханию и отеку бронхов, сыпи на коже. Аллергия может возникнуть не только на плоды, но и на вещества, которыми мандарины обрабатывают, чтобы как можно дольше продлить их товарный вид.Чтобы после новогодних праздников не заполучить малосимпатичную и зудящую крапивницу, а то и вовсе леопардовую пятнистость кожи, стоит все-таки себя проконтролировать. Специалисты рекомендуют ограничить себя максимум двумя-тремя мандаринами в день. К слову, именно такое количество плодов в сутки доктора советуют для укрепления иммунитета и снижения уровня холестерина в крови. Впрочем, в новогоднюю ночь лучше вообще отказаться от мандаринов: праздничный стол всегда становится суровым испытанием для организма, и не исключено, что смесь мандаринов с другими аллергенными продуктами вызовет очень серьезную реакцию.К слову, аллергия на мандарины в большинстве случаев не проходит бесследно, и в дальнейшем страдальцам приходится избегать не только их употребления: реакция на мандарины может перерасти в непереносимость всех цитрусовых, и тогда о них придется забыть. Если у вас возникла реакция на мандарины, это сигнал о том, что нужно обратиться к врачу, провести обследование и определить схему лечения.