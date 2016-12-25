Советы от ВХ

  • 222
    •  / 

На новогодний стол мандарины лучше не ставить

На новогодний стол мандарины лучше не ставить
У большинства из нас Новый год ассоциируется с яркими мандаринами, а вот у меня — с аллергическими пятнами, которые у меня всегда появляются после новогодних праздников: не могу остановиться, если передо мной ставят вазочку с мандаринами.
Альбина Витальевна
Несмотря на то что мандарины богаты витаминами, с количеством этого соблазнительного фрукта действительно нужно не переусердствовать: при избытке съеденных мандаринов человеческий организм выделяет гистамин, который приводит к аллергическим реакциям — насморку, набуханию и покраснению носа, красноте глаз и слезотечению, затрудненному дыханию и отеку бронхов, сыпи на коже. Аллергия может возникнуть не только на  плоды, но и на вещества, которыми мандарины обрабатывают, чтобы как можно дольше продлить их товарный вид.

Чтобы после новогодних праздников не заполучить малосимпатичную и зудящую крапивницу, а то и вовсе леопардовую пятнистость кожи, стоит все-таки себя проконтролировать.  Специалисты рекомендуют ограничить себя максимум двумя-тремя мандаринами в день. К слову, именно такое количество плодов в сутки доктора советуют для укрепления иммунитета и снижения уровня холестерина в крови. Впрочем, в новогоднюю ночь лучше вообще отказаться от мандаринов: праздничный стол всегда становится суровым испытанием для организма, и не исключено, что смесь мандаринов с другими аллергенными продуктами вызовет очень серьезную реакцию.

К слову, аллергия на мандарины в большинстве случаев не проходит бесследно, и в дальнейшем страдальцам приходится избегать не только их употребления: реакция на мандарины может перерасти в непереносимость всех цитрусовых, и тогда о них придется забыть. Если у вас возникла реакция на мандарины, это сигнал о том, что нужно обратиться к врачу, провести обследование и определить схему лечения.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 USD 2626.68 грн
100 EUR 2743.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи