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Для одиноких японцев создали ребенка-робота

Для одиноких японцев создали ребенка-робота
Японская корпорация Toyota Motor представила робота, который должен избавить от одиночества японцев, которые не могут найти себе партнера и не заводят детей.
Единственной функцией работа является поддержка диалога, причем говорит он очень высоким голосом. Робот может распознавать эмоции человека и реагировать на них, но не способен распознавать лица. По уровню своего развития чудо-технология напоминает пятилетнего ребенка. Робот немного покачивается, имитируя движения ребенка, у которого еще не полностью развиты навыки координации. Своим изобретением Toyota пытается смягчить последствия негативных демографических тенденций в Японии, которая лидирует по показателям старения населения среди развитых стран. Стоимость Kirobo Mini составит примерно 392 доллара. Toyota не планирует экспортировать работов в другие страны.

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