Профессии, которые исчезли из нашей жизни

Технологический процесс на месте не стоит. С каждым годом в мире появляются новые инженерные системы, которые помогают людям в работе.

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Мы, конечно, улыбаемся, читая, какие профессии существовали раньше. Но через какие-то сто лет люди будут так же умиляться над нашими... Взять, например, библиотекаря. Аналитики считают, что эта специальность в скором времени перестанет существовать.



Появившиеся компьютеры сразили многих машинисток. Любой ребенок теперь может набирать тексты на клавиатуре.



Многие актуальные на сегодняшний день профессии исчезнут полностью через 15–20 лет. Миллионы человек потеряют работу в транспортной отрасли. Машина с рулем и педалями через двадцать лет превратится из средства передвижения в абсолютную роскошь. Приоритет на дороге будет отдан беспилотникам.



Уйдут из профессии тысячи преподавателей иностранных языков. Раз в 10 упадет спрос на репетиторов. Уже сейчас маленький девайс с экраном переводит намного лучше, чем среднестатистический учитель.



Исчезнут терапевты, их функцию заменят роботы. К примеру, диагнозы по инсультам программы уже года три как минимум ставят на 80% точнее, чем доктора наук с сорокалетним стажем.



В зоне риска и человек с толстой сумкой на ремне.



В США и Европе, кстати, постепенно вымирают даже профессии продавца и кассира. Зачастую там самообслуживание, в том числе и на кассе. Либо заказ через интернет.

Однако в этом вопросе есть и другая сторона медали. Модернизация приводит к вымиранию ряда профессий.. Существовала эта профессия в Англии и Ирландии во времена промышленной революции вплоть до 1920-х годов. За несколько центов в неделю человек-будильник каждое утро будил своего заказчика. В дом к работодателю он не имел права заходить. Работнику нужно было стучать в окна до тех пор, пока там не покажут, что полностью проснулись. Для жителей верхних этажей использовались бамбуковые палки. Конечно, когда изобрели будильники, эта работа стала неактуальной.. Когда не было холодильников, люди вручную доставали лед в озерах и реках и продавали его в больницы, закусочные и просто частным лицам. Это сейчас достаточно налить воду в специальную форму и поставить в морозильник. Ледорезы работали в очень тяжелых условиях, а травмы на рабочем месте были вполне обычным делом. В начале прошлого века технологии заменили в этом вопросе людей.. Специально обученные люди занимались перегонкой плотов по рекам, которые использовались при заготовке леса. Задачей плотогонов было управлять движением плота, чтобы его не унесло течением. Эта профессия была крайне травмоопасной и требовала хорошей физической выносливости. Ведь работникам приходилось перепрыгивать с одной связки плота на другую, рискуя быть раздавленными или покалеченными. Плотогонов нанимали вплоть до начала ХХ века, пока не появились суда.. Звучит дико, но и такая профессия существовала в ХIХ веке. Ректоры университетов нанимали специалистов, которые должны были поставлять им тела мертвых людей для вскрытия — чтобы студенты могли изучать медицину на конкретных примерах. Конечно, никто никого не убивал и даже не выкапывал на кладбищах. Так называемые воры трупов ходили по улицам и собирали мертвых бомжей.. В XVIII веке владельцы боулинг-клубов нанимали мальчиков, которые должны были вручную устанавливать кегли для клиентов. То есть после каждого удара на дорожке появлялся паренек, который собирал фигуры в кучу и тут же убегал, пока посетитель не запустит в него шаром. Популярностью эта профессия не пользовалась, так как платили мало. Со временем люди изобрели специальные устройства для расстановки кеглей, и эта работа стала неактуальной.. Раньше улицы освещались фонарями, в которых горел огонь. Следили за ними специальные фонарщики. Каждый вечер зажигали фонари, используя длинные палки. А по утрам по той же технологии тушили. Это была хорошая работа, которая не требовала каких-то специальных навыков, а только выносливости и ловкости.. До 1960-х годов операторы телефонных станций соединяли линии, вводя вручную телефонный кабель в нужный разъем. Обычно эту работу выполняли женщины. Их труд оплачивался намного ниже, чем мужской. Сейчас телефоны есть у всех — смысла в этой профессии не стало.. В ХIХ веке красивый снимок можно было сделать только при помощи дагеротипистов — людей, которые делали памятные портреты. Но это были не совсем фотографии. Изображения казались какими-то плывущими, как будто из параллельного мира. В качестве фотоматериалов для дагеротипии специалисты применяли тщательно отполированные медные пластины, которые незадолго до съемки обрабатывались парами йода. По мере развития технологий дагеротипы устарели, стали слишком дорогими и сложными.. Работа людей этой специальности заключалась в том, чтобы разглашать самые важные новости или официальные заявления. Да кричать надо было так, чтобы народ в городе смог их услышать. Носили глашатаи, как правило, специальную одежду и звонили в маленький колокольчик. На сегодняшний день их функцию заменили радио, телевидение и интернет.