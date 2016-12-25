Что нужно знать при покупке деликатесов

Чтобы обойтись без неприятных пищевых сюрпризов на новогоднем столе, следует знать несколько секретов при покупке продуктов.

. Прежде всего смотрим на этикетку. Свежий и правильно приготовленный варено-копченый балык сделан из цельного куска мяса со специями, имеет бледно-розовый или розовый цвет в разрезе. Балык некачественный содержит сою и вещество, которым наполняют мясо для увеличения массы (карриган). Если вы заметили признаки уколов на мясе (в разрезе) — это первый сигнал о том, что в балыке содержится карриган.должна быть однородного цвета. Белые частички в колбасе говорят о том, что в составе есть хрящи, косточки или сало. Если вы заметили небольшие дырочки (как в сыре), это может свидетельствовать о технологическом дефекте и даже о наличии палочки ботулизма. Лучше покупать целой палкой или в вакуумной упаковке. Настоящая варенка сделана по ДСТУ. Если нет, будьте уверены: свинину и говядину заменили курятиной, соей, растительными белками, крахмалом, добавили свиных шкурок и щедро сдобрили химией для вкуса и аромата.. У этого продукта должна быть сухая и чистая поверхность, в противном случае ее либо замораживали, либо нарушали условия хранения. Цвет в разрезе может быть разным -- от розового до темно-красного. Упаковка (оболочка) должна плотно прилегать к колбасе. Если же она отстает — это верный признак того, что колбаса начала портиться. Качественная колбаса приготовлена по стандарту ДСТУ: в ее состав входит мясо, тогда как по ТУ позволяется использование курятины, сои, крахмала, свиной шкурки и других заменителей. И помните: колбаса не может стоить дешевле мяса, так как это долгий и трудоемкий процесс.. Хороший сыр — равномерный по цвету и текстуре. А вот с сыром с плесенью противоположная ситуация — у хорошего продукта неровная и рыхлая поверхность.должны быть без налета, помета и грязи. Свежие яйца — с матовой скорлупой. Если поверхность глянцевая, значит, продукт уже полежал некоторое время. Желток не должен булькать, если потрясти яйцо.. Консервированный лучше покупать кольцами, так вы можете быть уверены, что поставщики использовали свежий плод. Для нарезки кубиками могут использовать несвежие ананасы. При покупке свежего ананаса обращайте внимание на ботву. Она должна быть плотной, зеленого цвета и состоять из множества листочков. Если листочки выдергиваются без усилий — значит, ананас созрел. Слишком мягкая корка говорит о перезрелости. Резкий запах может говорить о том, что плод начал бродить.. Турецкие — часто кисловатые, с косточками и плохо чистятся. Марокканские (клементины) — сладкие, с тонкой кожурой. Испанские — крупные, сладкие. Китайские — кисло-сладкие, косточек немного. Грузинские — с тонкой кожурой, но часто с кислинкой. Плод с прозеленью лучше не брать — такой фрукт уже не дозреет.