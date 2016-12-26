Харьков

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Обзор новостей за 19—25 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Обзор новостей за 19—25 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
Обзор новостей за 19—25 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио) Прошедшая неделя выдалась для харьковчан какой-то грабительской.
Сначала пришла новость о национализации крупнейшего украинского банка. Правда, украинцы долго не могли определиться, кто кого ограбил: то ли власть – собственников, то ли собственники – государство, то ли все вместе – вкладчиков, и по привычке склонились к последнему варианту. Два последующих ограбления финучреждений в Харькове стали, конечно, менее резонансными, однако утвердили харьковчан в мысли, что преступники в последнее время потеряли всяческие берега.





В понедельник широкому загалу стало відомо, что «Приватбанк был под покровом ночи срочно национализирован за 1 гривну. Пока клиенты банка гадали о том, власть ли сделала себе приятный подарок на День Святого Николая или, наоборот, хитрый Игорь Коломойский вошел в преступный сговор со щедрым стариком, об официальных причинах такого решения поведал президент Петр Порошенко. Мол, возникла прямая угроза самому банку и всей банковской системе Украины. Вот и пришлось национализировать, не дожидаясь, пока банк рухнет, отметил гарант, попутно пообещав сохранить вклады украинцев в целости и сохранности. Впрочем, народ, не единожды наученный горьким опытом, верить президенту на слово не стал, и у банкоматов выстроились длиннющие очереди.

Однако многие харьковчане, несмотря на «приватные» хлопоты, решили в этот день откинуть все неприятности и начать уже, наконец, праздновать. По крайней мере, перед открытием главной елки Харькова площадь Свободы до краев заполнили люди, желающие хлопнуть пару-тройку рюмок под шашлычок (хотя, может, это те же самые, из очередей, пришли снять стресс). В общем, «елочка зажглась», чем дала старт обратному отсчету этого не самого простого года.

Во вторник клиенты «Приватбанка» продолжали прибывать в растерянности и даже панике, стойко не поддаваясь никаким увещеваниям первых лиц государства. Последние, кстати, обещали справиться не только с кризисом в отдельно взятом финансовом учреждении, но и с курсом гривны, который на фоне новостей устремился вниз «стремительным домкратом». На деле же «Приватбанк» объявил о заморозке средств юридических лиц, чем, конечно, не добавил украинцам оптимизма и веры в светлое будущее. Правда, к концу дня пресс-служба банка распространила заявление о полном размораживании счетов, но осадочек остался...

Не без осадка в душе живут теперь и родители, которые решили проверить, чем их чад кормят в детсадах. Оказалось, что дошкольников пичкают некачественными продуктами, закупленными по завышенным ценам, а пробраться в святая святых садиков – на кухню – не проще, чем в угодья страусов и земляных зайцев при «папереднем» «правителе».

В день зимнего солнцестояния, пришедшегося в этом году на среду, стало известно, что нардепы во время бюджетного всенощного заседания также проголосовали за очередное повышение акцизов на сигареты, алкоголь и пиво. Пытаясь таким нехитрым способом наполнить бюджет, народные избранцы совершенно не учитывают многолетнюю привычку украинцев к самогоноварению и нежную любовь к дешевому контрафакту, разлитому в соседнем подвале, употребление которого порой приводит к печальным последствиям. Кстати, перед Новым годом производители фальсификата снова активизировались. Фискалы накрыли очередной цех, где изъяли аж 8 тысяч литров спирта и 800 литров жидкости с характерным запахом.

Четверг принес печальные новости с фронта. Бои на Светлодарской дуге, которые начались 18 декабря, унесли жизни восьми украинских бойцов. В связи с этим участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины провели очередные переговоры и призвали к прекращению огня на Донбассе с 24 декабря.

У харьковчан, продолжающих благодаря усилиям украинских воинов жить мирной жизнью, тоже нашлись поводы для огорчений. К примеру, полиция сообщила о том, что местные воры нынче действуют крайне дерзко и отличаются особой наглостью. Нельзя сказать, чтобы раньше они были исключительно вежливы и обходительны, однако такого разгула, как говорится, даже старожилы не припомнят.

Кроме того, весьма забавную причину для расстройства нашли харьковчанки, которым «уж замуж невтерпеж». Стало известно, что в Украине перестанут ставить в паспорта штампы о браке и разводе. А потому отныне каждый мужчина вполне безнаказанно может представляться закоренелым холостяком, разведенным или вдовцом. И тайное станет явным только на пороге загса.

В пятницу пришли приятные новости из Европы. Во-первых, лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против РФ до середины 2017 года. А во-вторых, Евросоюз таки достиг компромисса с капризными Нидерландами по ассоциации с Украиной. Премьер-министр Марк Рютте пообещал в ближайшее время поставить вопрос о ратификации соглашения перед парламентом.

Впрочем, еще одна новость из ЕС украинцев взволновала и возмутила. После нескольких переносов срока рассмотрения «украинского вопроса» Секретариат Европарламента и вовсе убрал с сайта индикативную дату голосования по безвизовому режиму. Однако позже в Европарламенте объяснили, что решили не менять дату, а убрать ее, поскольку голосование «должно произойти быстрее, чем было указано». Что ж, будем посмотреть…

В Харькове же в этот день случилось происшествие, которое подтвердило слова полицейских о современных злоумышленниках: таки да, обнаглели. Так, на проспекте Гагарина человек с оружием ограбил кредитный союз. Мужчине удалось завладеть девятью тысячами гривен и скрыться.

Суббота порадовала вестями с Донбасса: там наступила тишина. Расслабляться, конечно, не приходится – всем давно известно, чего стоят договоренности с бандитами, однако каждый час без обстрелов – это сбереженные жизни наших ребят, что не может не радовать.

А Харьков взбудоражило еще одно сообщение о попытке вооруженного ограбления банка. В учреждение под названием «Народный капитал» зашел неизвестный в маске с пистолетом. Мужчина приставил к виску кассира оружие и потребовал отдать ему деньги. Когда получить их не удалось, грабитель попытался скрыться, однако был задержан полицией. Прямо не Харьков, а дикий-дикий Запад какой-то…

Ну, а в воскресенье харьковчане уже всецело отдались предновогодним хлопотам. И то дело – до праздника осталось меньше недели, а еще столько не куплено. Какая рыба не испортит застолье, о чем нужно помнить, покупая деликатесы, почему мандарины лучше не ставить на стол – вот основные темы, которые волновали украинцев в выходной день.

А самые дальновидные озаботились еще и тем, чтобы долгожданная ночь не превратилась в битву не на жизнь, а на смерть, что, согласитесь, бывает не так уж редко. Причем наутро, как правило, причины «рубилова» никто уже и не помнит, а отношения остаются испорченными на целый год.

В общем, берегите себя и своих близких. И запомните, в наше время первое правило удачного праздника – ни слова о политике! А то как бы чего не вышло…

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