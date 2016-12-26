Подарки к праздникам: где купить выгодно ®

28 декабря в Харькове откроется Центр Интертелеком - это уже 64 центр обслуживания абонентов компании и десятый, который будет работать в новом формате.

Актуальные новинки из мира связи и коммуникаций, новейшее оборудование, высокие стандарты обслуживания - все это теперь будет доступно жителям Харькова.Ко дню открытия город получит специальную акцию от оператора - оборудование со скидкой до 75% - двухстандартные смартфоны Meizu M3s 3/32Gb по 2599 грн, мобильные wi-fi роутеры Huawei EC5321 по 999 грн и Atel AMF- 80 по 399 грн, 3G модемы Huawei EC 315-1 по 699 грн и Huawei EC 176 по 99 грн.Интертелеком предлагает значительные преимущества для своих абонентов: широкое покрытие 3G, современные гаджеты, выгодные тарифы и эксклюзивные решения, отвечающие потребностям абонентов. Ведь новый формат - это прежде всего удовлетворение потребностей клиента и его комфорт!