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Подарки к праздникам: где купить выгодно ®

Подарки к праздникам: где купить выгодно ®
Подарки к праздникам: где купить выгодно ® 28 декабря в Харькове откроется Центр Интертелеком - это уже 64 центр обслуживания абонентов компании и десятый, который будет работать в новом формате.
Актуальные новинки из мира связи и коммуникаций, новейшее оборудование, высокие стандарты обслуживания - все это теперь будет доступно жителям Харькова.

Ко дню открытия город получит специальную акцию от оператора - оборудование со скидкой до 75% - двухстандартные смартфоны Meizu M3s 3/32Gb по 2599 грн, мобильные wi-fi роутеры Huawei EC5321 по 999 грн и Atel AMF- 80 по 399 грн, 3G модемы Huawei EC 315-1 по 699 грн и Huawei EC 176 по 99 грн.

Интертелеком предлагает значительные преимущества для своих абонентов: широкое покрытие 3G, современные гаджеты, выгодные тарифы и эксклюзивные решения, отвечающие потребностям абонентов. Ведь новый формат - это прежде всего удовлетворение потребностей клиента и его комфорт!

Дополнительная информация: г. Харьков, ул. Сумская, 78. тел. 0800 755-755, http://www.intertelecom.com/

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