Харьковские газодобытчики подарили сельской детворе праздник классической музыки

24 декабря в Харькове состоялся благотворительный концерт «Классическая Феерия». Этот уникальный международный благотворительный проект поддержала группа компаний “Смарт Энерджи», занимающаяся газодобычей в Харьковской области.

На организацию концерта «Смарт Энерджи» выделила 100 тысяч грн., а также подарила волшебство классической музыки 120 сельским школьникам, которых специально привезла на концерт в Харьков.На Большой сцене ХНАТОБ ради помощи детям уже в пятый раз собрались одни из самых известных музыкантов классической музыки из разных стран мира и Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский». Музыканты с мировым именем приехали в Харьков, чтобы помочь собрать средства на покупку электронейромиографа для Харьковской областной клинической детской больницы. Это специальное диагностическое оборудование, которое обеспечивает наиболее точную диагностику во время обследования и лечения детей с такими заболеваниями, как ДЦП и дистрофия мышц. Стоимость такого оборудования в зависимости от модификации составляет от 100 до 300 тысяч грн. Все деньги от продажи билетов пойдут на его покупку.Также по традиции около 1000 мест в зале бесплатно были отданы детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей. По мнению организаторов проекта - Благотворительного Фонда «Забота» и музыкантов братьев Сергея и Александра Дворниченко, «Классическая Феерия» призвана популяризировать классическую музыку среди детей и молодежи. И именно поэтому «Смарт Энерджи» привезли на концерт 120 школьников из сел Введенка, Терновая, Яковлевка, Ракитное, чтобы они смогли окунуться в особый мир классической музыки самого высокого уровня, не всегда доступный им в обычной жизни.«Смарт Энерджи» уже не первый раз поддерживает этот проект, потому что дети – это наше будущее. И они должны быть здоровыми и счастливыми. А волшебство классической музыки создаст для них настоящее предновогоднее настроение», - отметил руководитель нефтегазового направления в Харьковском регионе группы компаний «Смарт Энерджи» Вадим Мохов.