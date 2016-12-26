Харьков

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Зрителям показали мультфильмы о полиции

Зрителям показали мультфильмы о полиции
Завершилось путешествие по Харьковской области Международного фестиваля документальных фильмов Docudays UA. Кинопоказы проходили даже в самых отдаленных уголках региона.
Фестиваль документального кино Docudays UA проводится с 2003 года. Сначала он стартовал в киевских кинотеатрах, а в последние годы стал путешествовать по областям Украины. В программе фестиваля — больше полусотни фильмов: отечественные и зарубежные киноленты о правах граждан, о военном конфликте на востоке страны, о насилии. Нынешний фестиваль стал самым масштабным за время его проведения в нашем регионе.

— До сих пор мероприятия проводились в Харькове и в лучшем случае захватывали еще один-два города, — рассказывает руководитель общественной организации «Центр правовых и политических исследований «Дума» и региональный координатор фестиваля Docudays UA в Харьковской области Юрий Чумак. — В этом году фестиваль значительно расширил свою географию: документальные фильмы смогли посмотреть и обсудить жители области во многих уголках нашего огромного региона. В некоторых отдаленных селах фильмы на большом экране не показывали около 20 лет, и там выросли целые поколения юношей и девушек, которые никогда не видели такое кино, поэтому они смотрели фильмы широко раскрытыми глазами. В моем понимании самый главный рефрен фестиваля — «Сквозь иллюзии». Если человек отключает мысль, в таком состоянии над ним легко производить манипуляции. А наши фильмы созданы для того, чтобы над ними думали. Фильмы по правам человека — это инструмент правового просвещения: после показа мы обязательно организовывали его обсуждение. Где-то обсуждение проходило лучше, где-то хуже — немало людей не только не привыкли думать, но и высказывать свои мысли вслух.

По данным председателя правления БФ социального развития Харьковской области Евгения Шаповала, фильмы просмотрели больше тысячи жителей области. Аудитория, которая присутствовала на показе фильмов, была очень разной: старшеклассники, учащиеся колледжей, лицеев, профессионально-технических училищ, депутаты местных советов, учителя и другие категории населения. Зрителям показывали документальные ленты и документальные мультфильмы, ролики патрульной полиции о предупреждении уличного и домашнего насилия, анимационные фильмы о полиции. Такой репертуар позволял расшевелить любую аудиторию, уверяет Юрий Чумак — мультфильмы и ролики шли на ура.

— Мы показали не художественные ленты, которые обычно смотрят по телевизору. Это были сложные фильмы, — говорит Евгений Шаповал. — Реакция на увиденное была неоднозначной: во время демонстрации фильмов некоторые зрители даже оставляли зрительный зал — возможно, были несогласны с увиденным на экране. Но в целом мы очень довольны — поработали очень плодотворно. Фильмы заставили задуматься о правах человека, о том, что их защита — одна из высших ценностей в обществе.
Не исключено, что фестиваль в Харьковской области продолжится и в следующем году.

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