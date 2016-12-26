Харьков

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В «Кристалле» теперь подают хачапури по-аджарски

В «Кристалле» теперь подают хачапури по-аджарски
Жемчужина сада Шевченко — кафе «Кристалл» — теперь радушно встречает гостей круглосуточно.
А чтобы побаловать посетителей не только излюбленными харьковчанами десертами, в ассортимент угощений добавили блюда грузинской кухни.

Заглянув в любимое семейное кафе «Кристалл», харьковчане могут отведать хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани. Попробовать слоеный пирог — ачму и гурийские пирожки, получить удовольствие от супа харчо и хинкали. А также насладиться напитками на любой вкус, в  частности, мацони (кисло-молочный продукт) и кофе по-батумски.

Что же это такое хачапури по-аджарски и с чем его едят?

Существуют разные легенды о названии и происхождении хачапури. Согласно одной из них, некто Хача впервые испек его в Сванетии, и после этого хачапури распространился по всей Грузии. Но все же более убедительно выглядит связь названия со словами «хачо» — творог и «пури» — хлеб. Во время приготовления этого блюда повар наделяет его силой и энергией. Считается, что в каждой лепешке остается частичка тепла и гостеприимства, которые в нее вложил повар.

Каждый уголок Грузии, где существует традиция выпечки хачапури, хранит особые рецепты его приготовления. Они отличаются друг от друга технологией приготовления, формами и даже видами используемого сыра.

Хачапури по-аджарски является настоящим хитом грузинской кухни. Хачапури бывает закрытым и открытым. Аджарские хачапури — это открытая выпечка, замечательная не только вкусом, но и внешним видом — эдакая лодочка. Особенность приготовления в том, что за две минуты до готовности в центр горячей сырной начинки хачапури разбивают яйцо, которое за последние минуты выпекания успевает лишь слегка схватиться.

Особых соусов это блюдо не требует. Можно есть со свежей зеленью, а запивать тем же кофе по-батумски. Причем есть хачапури по-аджарски нужно только руками. Вы бы очень насмешили настоящего грузина, если бы принялись за это блюдо, вооружившись ножом и вилкой. Аджарский вариант этого блюда правильно есть так: отламывают хвостик, равномерно смешивают им в центре сыр с яйцом, пропитанный начинкой кусочек отправляют в рот. И так продолжают от края к центру. В последнюю очередь съедают донышко.

Аджарское хачапури по-домашнему
Для теста: пшеничная мука в/с – 640 г, вода – 380 мл, соль – 15 г, дрожжи – 2 г.

Для начинки: сыр имеретинский (можно пополам с сулугуни) – 1200 г, яйца – 6 шт, масло сливочное – 90 г.

Дрожжи развести теплой водой, добавить в миску с мукой, посолить, влить теплой воды и замесить тесто. Вымесить в течение 10 минут. Тесто должно получиться пластичным, не тугим. Дать постоять в теплом месте 2–3 часа. Разделить тесто на шесть частей. Из каждой части сформировать колбаску. Раскатать в овальную лепешку. В середину выложить тертый сыр. Края лепешки соединить по центру. Должен получиться вытянутый пирожок. Перевернуть его швом вниз. В центре сделать продольный разрез. Расширить края и слегка закатать. По форме хачапури должно напоминать лодочку. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200–220 °С в течение 10–12 минут. Вынуть из духовки, в центр каждого хачапури разбить по яйцу и запекать еще пару минут. Перед подачей положить в них по кусочку сливочного масла.

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