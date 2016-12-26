Как уберечься от гриппа: советы доктора Комаровского

* Есть возможность привиться — прививайтесь, но при том условии, что, во-первых, вы здоровы и, во-вторых, для вакцинации не надо будет сидеть в сопливой толпе в поликлинике. Последнее положение делает ваши шансы на адекватную вакцинацию призрачными.* Никаких лекарств с доказанной профилактической эффективностью не существует. То есть никакой лук, никакой чеснок, никакая горилка и никакие глотаемые вами таблетки не способны защитить ни от какого респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности.* Источник вируса — человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Карантин — замечательно! Запрет на массовые сборища — прекрасно! Пройтись остановку пешком, не пойти лишний раз в супермаркет — мудро!* Маска — полезная штука, но не панацея. Обязательно должна быть на больном, если рядом здоровые: вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.* Руки больного — источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой — вот и ОРВИ. Не трогайте свое лицо, мойте руки — часто, много, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки.* Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически нереально. Оптимальные параметры воздуха в помещении — температура около 20°С при влажности 50–70%. Обязательно частое и интенсивное сквозное проветривание помещений. Любая система отопления сушит воздух. Именно начало отопительного сезона стало началом эпидемии. Контролируйте влажность, мойте пол, включайте увлажнители воздуха. Лучше теплее оденьтесь, но не включайте дополнительных обогревателей.* В верхних дыхательных путях постоянно образуется слизь, которая обеспечивает функционирование так называемого местного иммунитета — защиты слизистых оболочек. Если слизь и слизистые оболочки пересыхают — работа местного иммунитета нарушается, вирусы, соответственно, с легкостью преодолевают защитный барьер ослабленного местного иммунитета, и человек заболевает при контакте с вирусом с многократно большей степенью вероятности. Главный враг местного иммунитета — сухой воздух, а также лекарства, способные высушивать слизистые оболочки (из всем известных — димедрол, супрастин, тавегил, трайфед). Поэтому увлажняйте слизистые оболочки! Рецепт: 1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой флакон-пшикалку (например, из-под сосудосуживающих капель) и регулярно закапывайте нос (чем чаще — тем лучше). Для той же цели можно купить в аптеке физиологический раствор или готовые солевые — салин, аква марис, хумер, маример, носоль и т. д. Капайте, особенно тогда, когда из дома (из сухого помещения) вы идете туда, где много людей.