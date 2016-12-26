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В Украине открылся первый сайт по интерактивному обучению

В Украине открылся первый сайт по интерактивному обучению
Интерактивные задания по математике, украинскому языку, чтению, интересные задачи, игры, награды и сертификаты для малышей и школьников — все это есть в детском университете Learning.ua.
Программы для сайта были разработаны, основываясь на учебных программах с углубленным изучением предметов по новым государственным стандартам базового и полного общего среднего образования Министерства образования и науки Украины, а также в соответствии с международными стандартами образования Common Core. Так ученики Learning.ua получат высший уровень знаний по всем актуальным стандартам.

Цель проекта — создать связь между учителями и учениками, родителями и детьми, помочь детям понять те темы, которые являются наиболее сложными, научить их тем навыкам, которые они будут использовать не только на экзаменах, но и в повседневной жизни.

Наполнение сайта будет происходить постепенно, от уровня малышей и дошкольников до 11 класса. Ядром учебного процесса является математика, чтение и украинский язык — именно эти предметы будут представлены на сайте в первую очередь.

Learning.ua — образовательная платформа, которая дает возможность доступно и увлекательно учиться детям всех возрастов. Сайт создан с целью помочь школе улучшить уровень образования, используя новейшие технологии и международный педагогический опыт. Над созданием уникальных материалов работала команда учителей и разработчиков, опираясь в своей работе как на украинские и международные образовательные стандарты, так и на возрастную психологию. Сайт активизирует естественную любознательность и уверенность ребенка. Вместе с Learning.ua каждый ребенок сможет изучить новое, повторить старое и просто развлечься.

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