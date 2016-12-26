Судьба наказала Брежнева, разлучив его с любимой

19 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения Леонида Ильича. Пожалуй, ни о ком из первых лиц страны народ не сочинил столько анекдотов, как о Брежневе.

Да и отношение к нему всегда было неоднозначным. Между тем, по словам очевидцев, в жизни Брежнев был мягким и добрым. Жестким и бескомпромиссным он становился только с одним человеком — собственной дочерью. Галина Брежнева пользовалась всеми привилегиями «кремлевской принцессы», но при этом была глубоко несчастна.О личных тайнах генсека и его семьи рассказали подруги дочери Брежнева.— В советские годы я организовывала творческие вечера и знала весь столичный бомонд, — вспоминает бывшая актриса, а ныне общественный деятель Виктория Лазич. — Моя семья общалась с семьей министра МВД Николая Щелокова. Однажды его жена привела ко мне в дом свою подругу Галину Брежневу. Мы подружились и часто вели с Галей задушевные беседы. Мне было жаль ее. Ведь во многом именно отец испортил ей жизнь. Отца она любила, но где-то в душе и ненавидела. Галина рассказывала: во время войны, когда Брежнев ушел на фронт, они с матерью и братиком жили очень тяжело. Но их согревала вера: отец скоро придет с фронта. А он вернулся и объявил, что бросает их. Леонид Ильич явился со своей фронтовой подругой Тамарой, которая ждала за дверью, пока он разговаривал с семьей. Признание отца потрясло Галю. Тогда законная жена Брежнева Виктория Петровна, рыдая, заявила мужу: она испортит ему карьеру. Пожалуется в партком, и Брежнев положит партбилет на стол.Леонид Ильич выбрал карьеру. Хотя счастливой семейной жизни у них не получилось.— Брежнев был душевным человеком, но дочь держал в строгости, — продолжает Виктория Лазич. — Он знал, что Галя была несчастлива в первом браке с Милаевым. Замуж она вышла по велению сердца, но скоро поняла, что это ошибка (Милаев был на 19 лет старше Галины, с двумя детьми-близнецами). С женой Милаев обращался жестко, заставлял делать всю домашнюю работу. Она ничего не умела, но стала усердной хозяйкой, готовила, убирала, обстирывала мужа и его детей. Милаев мог бы нанять домработницу, но не хотел. Брежнев считал, что зять прав — пусть приучит жену к семейной жизни. Но Милаев начал бить ее...— Когда Галя пришла к отцу и взмолилась: не могу больше жить с мужем, Леонид Ильич ответил: «Терпи», — вспоминает еще одна подруга Галины Брежневой, артистка цирка Энгелина Рогальская. Отношения отца и дочери всегда складывались непросто. Но понять и простить друг друга они смогли только в конце жизни Леонида Ильича. Тогда Брежнев полюбил в последний раз. В разговоре со мной Галина призналась, что знает о поздней страсти отца к медсестре Нине Коровяковой.Но в целях безопасности КГБ оградил генсека от влияния возлюбленной, получившей над ним власть. «Я впервые видела, чтобы отец страдал из-за расставания с женщиной», — говорила Галина. Кто она — медсестра, покорившая генсека?— Я работала с Ниной Александровной в поликлинике при 4-м Главном управлении, — рассказывала Валентина Лелеко, последняя медсестра Брежнева, заменившая Коровякову. — Было видно, что она стремится сделать карьеру. Хваткая, пробивная.Есть версия, что Коровякова была не только медсестрой, но и агентом КГБ, передававшим информацию об именитых пациентах. Когда здоровье Брежнева в конце 60-х стало хромать, рядом с его приемной в Кремле устроили медицинский кабинет. В нем по очереди дежурили три сестры, одна из них — Коровякова. Нина была красива, и Леонид Ильич обратил на нее внимание. Вскоре Брежнев попросил, чтобы Нина помогала ему не только в рабочее время, но и на отдыхе. Так Коровякова стала его личной медсестрой. По воспоминаниям племянницы генсека Любови Брежневой, Леонид Ильич признавался: Нина напоминала ему фронтовую любовь Тамару, с которой ему пришлось расстаться после войны.С женой отношения Брежнева были из рук вон плохи.— Дядя никогда не любил свою жену, они вообще были очень разными. Виктория Петровна — замкнутый, некоммуникабельный человек, он — ее полная противоположность, — вспоминала племянница вождя Любовь Брежнева.Леонид Ильич настолько привязался к своей медсестре, что потребовал, чтобы она сопровождала его во всех поездках. Не без участия высокого пациента Нина получила трехкомнатную квартиру в доме управления делами ЦК КПСС, а ее муж-майор стал генералом. Говорят, супруг медсестры знал про близость жены «к телу» и даже бравировал этим. Когда шеф КГБ Юрий Андропов сообщил генсеку, что муж Коровяковой «распространяется о характере ее взаимоотношений с Брежневым», тот ответил: «Юрий, это моя проблема, и я прошу больше никогда ее не затрагивать».Влияние медсестры на генсека уже обсуждали в Политбюро. И пришли к мнению: ее пора изолировать от Брежнева. В 1976 году Коровяковой сообщили, что ее переводят на другую работу. Она потребовала встречи с Леонидом Ильичом. Прощание устроили на улице. Брежнева держали под руки, вокруг толпилась охрана. Медсестра попыталась что-то сказать, но ее перебили и усадили в авто. А Брежнева развернули и под локотки повели к дому.Последний лечащий врач Брежнева вспоминал, что Леонид Ильич после расставания с Коровяковой переживал, сначала часто спрашивал о Нине, а потом сник и как-то быстро одряхлел, словно потеряв жизненный стимул.