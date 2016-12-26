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Как выбрать высококлассного врача

Как выбрать высококлассного врача
С 1 января в поликлиниках нужно заключать с лечащим врачом договор. Мне не очень понятны многие моменты: как выбрать врача, если я совсем их не знаю —  последний раз была в своей поликлинике лет 20 назад. С кем заключить договор? Нужно ли теперь платить в поликлинике или врачу за прием?
Наталья
Если у вас на примете врач поликлиники, который лечил вас или членов вашей семьи, вы к нему привыкли и он вас устраивает — подпишите с ним соглашение, и учреждение, в котором он работает, будет получать средства за ваше медицинское обслуживание, разъясняют механизм заключения договоров в Министерстве охраны здоровья. Если ваш доктор по какой-то причине вас не устраивает — поинтересуйтесь у друзей и родственников, есть ли у них врач, которому они доверяют. Эти сведения можно получить и из других источников: данные обо всех врачах, работающих по контракту с Национальной службой здоровья Украины, будут размещены в единой открытой электронной базе. Выбрать можно и частного врача — если он работает по контракту с НСЗУ. Выбор врача к месту регистрации не привязан, но МОЗ советует выбирать врача, практикующего неподалеку от места жительства, поскольку это удобно — ваш доктор будет выдавать направления, рецепты на лекарства, которые подпадают под программу реимбурсации (возмещения стоимости от государства) и медицинские справки. Договор с семейным врачом заключается бессрочно — он будет действовать до момента, пока вы не решите поменять врача, если услуги были ненадлежащего качества, и подписать соглашение с другим специалистом.

Вся медицинская помощь на уровне первичного звена охраны здоровья предоставляется бесплатно — так же, как экстренная помощь: она будет покрываться страховыми средствами Национальной службы здоровья Украины. Но МОЗ предупреждает: если человек не будет пользоваться услугами семейного врача и решит обратиться к врачу вторичного звена (к специалисту) без направления от семейного врача, это лечение не будет покрываться страховкой, и в таком случае придется оплачивать эти услуги из других источников.

Врачи будут действовать в рамках договоров с НСЗУ, и НСЗУ будет контролировать соблюдение медицинских протоколов лечения и диагностики, по которым врачи обязаны работать.

Семейному врачу за услуги платить не нужно, обращают внимание в МОЗ. Первичная и экстренная помощь полностью покрываются гарантированным пакетом медицинских услуг. Не нужно платить даже частному врачу (если он работает по контракту с НСЗУ) за услуги, которые покрываются национальным страхованием. Дополнительные средства могут взиматься только за услуги, которые не входят в гарантированный пакет.

Если врач будет требовать с пациента деньги, Минздрав рекомендует звонить на горячую линию, которая будет работать в НСЗУ, или обращаться в ближайшее региональное отделение НСЗУ. Если врач вымогает деньги за услугу, которая уже оплачена НСЗУ, агентство может расторгнуть с ним контракт на обслуживание всех пациентов. Кроме того, ему могут запретить дальнейшую работу в рамках системы НСЗУ.

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