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Мадемуазель поет не только блюз

Мадемуазель поет не только блюз
Одной из самых ярких поющих француженок Патрисии Каас — 50!
Когда мы произносим ее имя, то представляем себе что-то изящное, загадочное, исполненное французского шарма. Причем с того момента, когда она появилась на эстраде, и по сей день впечатление остается неизменным.

Мир услышал первый хит Каас «Мадемуазель поет блюз» в 1988 году. В СССР песня звучала из окна каждой квартиры, где был кассетный магнитофон. Таинственная дива из Франции пела о чем-то далеком и желанном, распуская в тревожной перестроечной обстановке эротично-заграничные флюиды, она была как ветер перемен, которые уже просачивались сквозняками.

Знала ли Каас, что творят ее песни в душах людей? Вряд ли. На момент выхода ее дебютного альбома «Мадемуазель поет блюз» ей было всего-то 21, и она только начинала свой красивый путь, француженка-провинциалка с немецкой кровью.
Этой миниатюрной женщине в жизни повезло много раз. Во-первых, бог дал ей от природы голос, внешность и артистизм. Во-вторых, любящую мать, которая привила ей любовь к французской эстраде. А, в-третьих, хороших людей по жизни.

В 19 лет Патрисия, будучи певицей из клуба, познакомилась с Жераром Депардье — и тот взялся ее продюсировать. За одно это месье Депардье можно простить многие глупые проделки.

Слова для первой песни Каас «Ревность» писала жена Депардье — Элизабет. Композиция не имела успеха, зато заставила Патрисию заниматься с утроенной силой. Поэтому в альбоме «Мадемуазель поет блюз», который вышел несколько лет спустя, слышна уже не начинающая певичка, а взрослая артистка. Не зря же он разошелся тиражом в 3 миллиона — публику обмануть нельзя.

Осенью 2016 года Патрисия презентовала свой, уже 11-й по счету, альбом с немудреным названием «Патрисия Каас». Мадемуазель Каас гордо несла свою музыку — нелегкую ношу большой певицы и артистки, нигде ни разу не оступившись, на каждом концерте подавая все с громадным вкусом и высочайшим мастерством. И стала одной из самых гастролирующих певиц мира!

Ради музыки Каас пожертвовала личной жизнью — она так и не вышла замуж. Хотя романов у нее хватало, в том числе с известнейшими актерами Аленом Делоном и Джереми Айронсом.

— Я всегда боялась большой любви, боялась того, что она может со мной сделать, боялась отдаться страсти, сжечь себя и разбить свое сердце, — говорила Пат.
Самым близким существом для нее в последние годы была мальтийская болонка Текила, которая 12 лет сопровождала артистку на всех гастролях. Милейшая псина, которую когда-то подарил певице режиссер Клод Лелуш (Каас снималась у него в картине «А теперь, дамы и господа»), умерла три года назад. Для хозяйки это была личная трагедия…

В Киев Патрисия приезжала в 2012-м. Она представляла в Национальной опере новую программу «Каас поет Пиаф». Два часа пела и танцевала, представляя сложнейший репертуар легендарной певицы, с которой ее всю жизнь сравнивали. С трудом верилось, что артистке уже 46.

По поводу возраста француженка тогда же сказала: «В любое время можно выглядеть достойно, не пытаясь быть тем, кем ты не являешься. Природу не обманешь. Есть вещи, которые ты не в силах изменить. В женщине, которая умеет преподносить себя в соответствии со своим возрастом, гораздо больше шарма. И это тоже очень непростой труд».

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