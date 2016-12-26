Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:ул. Мохначанская, 75 (п. №2, стояк), ул. Франтишека Крала, 39 (п. №3, стояк) до 20:00 26.12.16 г.ул. Алчевских (Артема), 21 до 20:00 26.12.16 г.пер. Донской, 3 (п. №1, стояк) до 18:00 26.12.16 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-а (п. №1, стояк), 76 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №1, стояк) до 20:00 26.12.16 г.пр. Петра Григоренко, 5/2 (стояк), ул. Амосова, 23 (п. №11-14), Салтовское шоссе, 244 (п. №1, стояк) до 17:00 26.12.16 г., ул. Амосова, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 26.12.16 г.пер. Колодезный, 16 (ч/с), пер. Степной, 23 до 19:30 26.12.16 г., ул. Юрия Паращука (Минайленко), 40-57 (ч/с), ул. Воложановская, 1-20 (ч/с), ул. Лобачевского, 1-20 (ч/с) до 20:00 26.12.16 г.пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 26.12.16 г.пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1), ул. Костычева, 19 (п. №3, стояк) до 17:00 26.12.16 г., пр. Героев Сталинграда, 177 (спаренный стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №9, стояк) до 20:00 26.12.16 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №2) до 20:00 27.12.16 г.ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 26.12.16 г.ул. 23 Августа, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.16 г.