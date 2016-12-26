Украина

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Какой будет погода в новогоднюю ночь

Какой будет погода в новогоднюю ночь
Под конец следующей недели в Украине похолодает и прекратятся осадки.
С понедельника по четверг, 26-29 декабря, в Украину придут атмосферные фронты. Будет преобладать влажная погода с периодическими осадками, будет выпадать снег, мокрый снег и иногда даже дождь.

"Конечно, в дневные часы. Осадки будут от небольших до умеренных. Ясно, что они не будут идти 24 часа в сутки, однако высокая влажность и дискомфорт под ногами – гарантированы. Температура воздуха особо не изменится – минус, плюс, ночью холоднее, в горах – чуть морознее", – отмечает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 30 декабря, осадки начнут прекращаться.

"Воздух будет подсыхать. Таким себе своеобразным сушильным феном станет свежая воздушная масса арктического происхождения, которая принесет похолодание. И поэтому 31 декабря и 1 января в Украине существенные осадки маловероятны, а температура воздуха снизится от этих "минус-плюс" до небольших и умеренных морозов, до минус 5-12 градусов. То есть новогодняя ночь будет преимущественно сухой и с морозом", – прогнозирует синоптик и отмечает, что подобные прогнозы нужно будет еще уточнить.

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