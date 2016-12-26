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Жители Тайваня протестуют против легализации однополых браков

Жители Тайваня протестуют против легализации однополых браков
Тысячи человек в тайваньской столице Тайбэе вышли к зданию парламента протестовать против легализации однополых браков. Произошли столкновения митингующих с полицией - противники однополых союзов попытались прорваться в здание.
Парламентский комитет рассмотрел предложения по легализации однополых браков, речь идет о поправках к гражданскому кодексу, передает Би-би-си.

Митинги против этих законодательных изменений проходили в Тайбэе и ранее в декабре и ноябре. Протестующие считают, что легализация однополых союзов уничтожит институт брака.

Голосование по легализации однополых браков в парламенте намечено на февраль 2017 года. Если депутаты одобрят поправки, Тайвань может стать первой в Азии страной, где однополые союзы узаконены.

В октябре местное ЛГБТ-сообщество выступило с критикой политики правительства президента Цай Инвэнь, которая была избрана после обещаний узаконить право на однополые браки. Причиной послужило самоубийство профессора французского языка в Национальном университете Тайваня Жака Пику.

Пику находился в депрессии после смерти своего партнера Цзена Чинг-джао от рака. Как писала Guardian, он был подавлен отсутствием какого-либо правового статуса их отношений. Это, в частности, запрещало ему участвовать в решении медицинских вопросов в последние минуты жизни партнера.

Смерть Пику стала для ЛГБТ-сообщества поводом усилить давление на власти, ставя им в вину бездействие и неспособность легализовать однополые браки. В Тайване прошли многочисленные митинги.

После этого правящая в Тайване Демократическая прогрессивная партия внесла в парламент соответствующий законопроект. Последние опросы общественного мнения показывают, что число противников однополых браков растет - уже 60% против их легализации, хотя еще в октябре 58% были за.

Тайвань - одна из самых толерантных к гомосексуализму стран Восточной Азии. Местные ЛГБТ-активисты уже много лет борются за легализацию однополых союзов. В 2003 году тайваньские власти разработали законопроект, позволяющий регистрировать однополые браки и усыновлять детей.

Однако тогдашний президент Тайваня Ма Инцзю заявил, что изменения в закон должны одобрить жители острова. В итоге поправки не приняли.

В Восточной Азии только в Японии признаются однополые браки, причем только те, которые были заключены в других странах. У себя на родине японцы однополые союзы заключать не могут. В Китае, Гонконге, Макао, Монголии, Северной и Южной Корее не разрешены ни однополые браки, ни гражданские партнерства.

В Юго-Восточной Азии нет ни одной страны, где однополые союзы признают. Более того, в Брунее за однополые отношения можно получить до 10 лет тюрьмы, а в Сингапуре геев могут осудить на два года тюрьмы по статье "грубая непристойность".

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