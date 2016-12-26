Здоровье

  • 138
    •  / 

Смартфоны пагубно влияют на зрение

Смартфоны пагубно влияют на зрение
Ученые туманного Альбиона провели исследование, результаты которого оказались очень неутешительными для любителей подолгу «зависать» в смартфоне.
Медики выяснили, что смартфоны с большим экраном влияют на зрение человека намного пагубнее, нежели телевизоры или компьютерные мониторы. Специалисты рекомендуют использовать телефоны только в меру необходимого, эксплуатировать гаджет только держа на расстоянии минимум 30 сантиметров от глаз.

У человека может развиться близорукость, если не придерживаться вышеописанных рекомендаций.

Особое внимание специалисты уделили детям, поскольку в одном из последних исследований было выяснено, что дети на 50% дольше засиживаются за гаджетами, нежели взрослые. Родители в обязательном порядке должны контролировать время, которое их чада затрачивают за играми на смартфонах или планшетах.

Профессор офтальмолог Дэвид Аллаба, рассказал, что с момента появления первых смартфонов в продаже (1997 год) число пациентов с близорукостью возросло до 35%. Специалист считает, что в следующем десятилетии этот показатель вырастит до 50%, а вот уже в 2033 году проблема близорукости может затронуть половину населения в возрасте до 30 лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей26 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3164 грн
100 EUR 2743.83 грн
100 USD 2626.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи