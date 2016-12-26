Политика

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Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан

Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан
Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе. Также министр готов предоставить соответствующую площадку для диалога.
"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", - сказал Идрисов в интервью изданию.
 
Он также напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".
 
"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", - подчеркнул Идрисов.

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