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Тренер назвал игру харьковской команды безвольной

Тренер назвал игру харьковской команды безвольной
В матче 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстралиге харьковский «Локомотив» на своей площадке уступил «Титану-Заре» из Покровского Днепропетровской области 3:5.
Поначалу подопечные Евгения Рывкина вели в счете — 2:0. На 6-й минуте Дмитрий Бондарь, выйдя один на один с вратарем Юрием Васильченко, пробил через его руки в левую от себя «девятку» — 1:0, а за 20 секунд до перерыва Богдан Свиридов после прохода со своей половины площадки точно пробил метров с 12 — 2:0.

Не было особой тревоги и тогда, когда на 91-й секунде второго тайма Анатолий Милинький после сброса головой Дмитрия Шеховцова сократил разрыв до минимума — 2:1. Однако футзалисты «Локомотива», как ни пытались, пробить оборону гостей и забить еще не смогли. А на 28-й минуте атаку «Титана-Зари» точным ударом буквально с полуметра завершил Анатолий Доманский и сравнял счет — 2:2. Наставник «Локомотива» Евгений Рывкин тут же взял тайм-аут, но всего через 40 секунд, на 29-й минуте, после прострела Шеховцова в штрафную харьковчан Дмитрий Бондарь в падении спиной срезал мяч в собственные ворота — 2:3. На 33-й минуте «Локомотив» перешел на игру с пятым полевым игроком, и за полторы минуты до финальной сирены после удара Дениса Овсянникова счет сравнялся — 3:3. Однако гостей это не смутило, они пошли в атаку и за 68 секунд до сирены Владислав Ященко снова вывел вперед «Титан-Зарю» — 3:4. А за 12 секунд до конца Анатолий Доманский пробил справа с острого угла, и мяч рикошетом от Артема Рося влетел в сетку — 3:5.

— Тяжелая была игра, но другого от игры с «Локомотивом» мы и не ожидали. Хотелось год закончить на мажорной ноте, поэтому мы очень серьезно готовились именно к этому матчу, — отмечает главный тренер «Титана-Зари» Виталий Соломка, который из-за дисквалификации следил за этой игрой с трибуны.

— Действия моих подопечных были крайне неудовлетворительными. В то же время должен отметить, что команда находится в глубочайшем психологическом кризисе — это заметно. Причины, на мой взгляд, больше объективные, чем субъективные. Не сравнивайте прошлогодний «Локомотив» с нынешним. Это абсолютно две разные команды — по мотивации, по работе, по тренировочному процессу. Это никак не оправдывает нашу игру — она, к сожалению, была безвольной. Будем думать, как из этой ситуации выходить, — обещает главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин.

Остальные поединки 13-го тура завршились так: «Кардинал-Ровно» — «Продэксим» (Херсон) — 0:2, «ХИТ» (Киев) — Uni-Laman (Черноморск) — 11:3, «ЛТК-ИнБев-НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) — «Ураган» (Ивано-Франковск) — 1:2. Встреча «Энергия» (Львов) — «Сокол» (Хмельницкий) состоялась вчера, 26 декабря, вечером и завпршилась после подписания в печать этого газетного номера. Турнирное пооложение теперь выглядит так: «ХИТ» — 37 очков, «Продэксим» — 24, «Локомотив» и «Ураган» — по 23, «Энергия» — 22 (12 игр), «Титан-Заря» — 22, «Сокол» — 16 (12 игр), «Кардинал-Ровно» — 8, «ЛТК-ИнБев-НПУ» — 7, Uni-Laman — 2. В 14-м туре «Локомотив» 14 января сыграет в Херсоне с «Продэксимом».

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