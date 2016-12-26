Харьковская область оказалась в лидерах по спортивным достижениям в Украине

В ходе коллегии министерства региональные структурные подразделения молодежи и спорта областных администраций были награждены памятными кубками и дипломами. Одним из лидеров по количеству наград стала Харьковская область, сообщает пресс-служба ХОГА
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В частности, начальнику Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталию Кириленко вручены награды за второе место в рейтинге летних олимпийских видов спорта 2015 года среди регионов первой группы и за второе место в рейтинге неолимпийских видов спорта 2015 года среди регионов первой группы.
– Второй год подряд наш регион уверенно занимает второе место после Киева. И это лучший результат за все годы независимости, – отметил Виталий Кириленко. – Слобожанщина славится своими спортивными традициями. Свидетельством этому являются те награды, которые мы получаем.
Также Виталий Кириленко сообщил, что 28 декабря на областной коллегии награды от министерства будут вручены руководству Харьковского государственного высшего училища физической культуры № 1, Школы высшего спортивного мастерства, Детско-юношеской спортивной школы по плаванию «Спартак». Эти учреждения вошли в тройку лидеров всеукраинских рейтингов.