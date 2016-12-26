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Харьковчане завершили год на мажорной ноте

Харьковчане завершили год на мажорной ноте
Последние матчи в нынешнем году в волейбольной Суперлиге совпали с началом второго круга национального чемпионата. «Локомотив» принимал на своей площадке аутсайдера лиги «Фаворита» (Лубны), а вот «Юракадемия» играла на выезде в Чернигове.
Оба клуба порадовали болельщиков победой. Правда, пришлось и понервничать.

Накануне этого тура «Локомотив» имел определенные проблемы с составом. Так, из-за травм не могли помочь своей команде Дмитрий Богдан и Иван Слинчук, проблемы со спиной имел Максим Дрозд.. Слег с высокой температурой основной либеро команды Филипп Гармаш.  Анатолию Янущику пришлось искать варианты для оптимального старта на игру с «Фаворитом». И молодые игроки, которые вышли на площадку под управлением капитана Владимира Татаринцева, в первой партии достаточно успешно справились с гостями — 25:18. А вот во второй партии «Фаворит» сумел выжать момент в концовке буквально из ничего. Выявлять победителя пришлось на «больше-меньше». Харьковчане справились с ситуацией — 26:24. Но гости пошли дальше. Продолжая рисковать на подачах и в третьем сете, «Фаворит» сумел сначала перехватить инициативу, а затем и был вознагражден за упорство успехом в сете 20:25.

— Видно, что харьковчане недооценили соперника, — говорит наставник молодежной сборной Украины Николай Пасажин, присутствовавший на матче. — Настраиваться на игру с аутсайдером всегда непросто. Здесь на первый план выходит не мастерство, а психология. Но у «Локомотива» хватило резервов для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Четвертая партия хоть и стала решающей, но была интригующей по развитию событий. До самой развязки партии вопрос о победителе оставался открытым. И только мощные подачи харьковчан смогли склонить чашу весов в пользу «Локомотива» — 25:23.

Во втором матче «Локомотив» уже был полноправным хозяином в игровом плане на площадке и никаких интриг не допустил — 25:15, 25:18, 25:12

— Сегодня «Фаворит» — аутсайдер Суперлиги, поэтому настроение в нашей команде перед двумя играми было предпраздничное, — признается главный тренер «Локомотива» Анатолия Янущик. — Можно, конечно, списать на то, что не было в составе ведущих игроков. Но волейболисты, которые вышли на площадку, по моему мнению, не имеют права показывать такую игру. Особенно дома. У нас был «разбор полетов» после первого матча. Я рад, что выводы были сделаны, и во втором матче с самого начала мы не дали сопернику разыграться.

Игры в Чернигове «Юракадемии» и местного «Буревестника» прошли  по идентичному сценарию, с той лишь разницей, что победу праздновали обе команды. Первый матч выиграли хозяева площадки (3:1), второй — юристы (1:3). В первый день харьковчане сыграли на совесть только стартовую партию, тогда как на следующий день по их стопам пошли хозяева площадки. При этом стоит отметить, что в «Юракадемии» многое зависит от действий опытного «солиста» Виктора Шаповала. Молодым воспитанникам Владимира Романцова остается дотягиваться до мастерства капитана. Пока это удается с трудом, но все же шаг в новый год на мажорной ноте сделали именно юристы.

В турнирной таблице все осталось по-прежнему: лидируют «львовский «Барком» и харьковский «Локомотив». Третьим идет хмельницкий «Новатор». «Юракадемия» на седьмом месте, но расстояние от шестой команды — «Буревестника» — уже сократилось до четырех очков.

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