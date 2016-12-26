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Сколько кандидатов претендуют на должности в новом Верховном суде

Сколько кандидатов претендуют на должности в новом Верховном суде
Из 653 кандидатов, которые допущены к участию в конкурсе на должности судей Верховного суда Украины, 69% - судьи, а 12% - ученые.
"Документы нам подали немногим более 800 кандидатов, документы они подавали лично в бумажном виде. Они обязаны были принести определенное количество документов, надлежащим образом оформленных и доказать, что у них есть опыт. После проверки документов допущены к участию в конкурсе 653 кандидата. Больше всего допущено - 69% - судьи, ученые - 12,5%, адвокаты - 11% и совокупный стаж - 7,5%", - заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

Он напомнил, что такой конкурс в высший суд Украины проводится впервые, ранее судьи выбирались по другим механизмам. В частности, в новом Верховном суде будет четыре кассационных суда - гражданский, хозяйственный, административный и уголовный. То есть из 120 вакантных мест - по 30 в каждый суд. В гражданский суд подали документы больше всего кандидатов - 211, в уголовный - 185, хозяйственный - 134, а меньше всего в административный - 123. Что касается гендерного вопроса, то судьями хотят стать 230 женщин и 423 мужчины. Самому молодому кандидату 32, а самому старшему - 63.

"Что касается географии: больше всего - это Киев и Киевская область, меньше всего – Хмельницкая область - 4", - резюмировал он.

Как сообщалось, 7 ноября ВККС объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей кассационных судов Верховного суда, по 30 мест в гражданском, хозяйственном, административном и уголовном.

Впервые претендовать на должности судей Верховного Суда смогли адвокаты и ученые, которые имеют 10 лет профессионального стажа. Победители будут определены до конца марта 2017 года.

В соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей" новый Верховный Суд должен заработать с начала апреля 2017 года.

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