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Мошенники придумали новую схему обмана клиентов «Приватбанка»

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов «Приватбанка»
Национализация "Приватбанка" и слухи о его возможном объединении с "Ощадбанком" привела к появлению новой мошеннической схемы по краже денег с банковских счетов доверчивых граждан.
Как сообщила пресс-служба Киберполиции Украины, мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту "Приватбанка", представляются работниками службы безопасности "Ощадбанка" и выясняют, есть ли у человека карточный счет "Приватбанка".

Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что "Приватбанк" будет присоединен к "Ощадбанку", поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки "Привата" на новую, оформленную в "Ощаде". Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные.

После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам. Мошенники говорят жертве, что на ее мобильный телефон придет СМС, с помощью которого, например, будет осуществлен перевод средств с карты "Привата" на новую или же будет активизирована новая карта в "Ощаде". На самом деле эти СМС открывают доступ к системе интернет-банкинга "Приват 24".

"Следует отметить, что мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов "Привата", но и узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан", - отмечается в сообщении.

Полиция подчеркивает, что схема примитивна, но эффективна.

Напомним, на вечернем заседании Кабмина в воскресенье было решено национализировать «Приватбанк». Крупнейший банк страны перешел в 100%-ную государственную собственность. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что «Приватбанк» был национализирован в связи с тем, что его капитал на 148 млрд гривен меньше необходимого.

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