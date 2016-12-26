Мошенники придумали новую схему обмана клиентов «Приватбанка» 26 декабря 2016 г. источник 0 0

Национализация "Приватбанка" и слухи о его возможном объединении с "Ощадбанком" привела к появлению новой мошеннической схемы по краже денег с банковских счетов доверчивых граждан.