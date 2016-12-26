Мошенники придумали новую схему обмана клиентов «Приватбанка»

Как сообщила пресс-служба Киберполиции Украины, мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту "Приватбанка", представляются работниками службы безопасности "Ощадбанка" и выясняют, есть ли у человека карточный счет "Приватбанка".
Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что "Приватбанк" будет присоединен к "Ощадбанку", поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки "Привата" на новую, оформленную в "Ощаде". Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные.
После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам. Мошенники говорят жертве, что на ее мобильный телефон придет СМС, с помощью которого, например, будет осуществлен перевод средств с карты "Привата" на новую или же будет активизирована новая карта в "Ощаде". На самом деле эти СМС открывают доступ к системе интернет-банкинга "Приват 24".
"Следует отметить, что мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов "Привата", но и узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан", - отмечается в сообщении.
Полиция подчеркивает, что схема примитивна, но эффективна.
Напомним, на вечернем заседании Кабмина в воскресенье было решено национализировать «Приватбанк»
. Крупнейший банк страны перешел в 100%-ную государственную собственность. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что «Приватбанк» был национализирован в связи с тем, что его капитал на 148 млрд гривен меньше необходимого.