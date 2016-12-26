Андрей Гапанович: «Дети должны понимать, что такое добро и зло» (видео)

ТЮЗ подумывает о спектаклях для годовалых крох

Добрый малыш угостил Кощея Бессмертного шоколадкой

Ради капремонта ТЮЗ готов поскитаться

ТЮЗ планирует встречаться со зрителем в летнем дворике

С малой сцены зрителя не обманешь

В ТЮЗ будет приезжать из Лапландии Дед Мороз

Личное дело

Андрей Федорович Гапанович родился 24 февраля 1964 года в г. Копейске Челябинской области. В 1988 году в Челябинске получил театральное образование (актер драматического театра и кино, мастерская народного артиста России Н.Ю . Орлова). 1988–1990 гг. – работал в театрах Челябинска, Рыбинска, Полтавы. В 1990 году приглашен на работу артистом в Харьковский театр для детей и юношества. 2000–2008 гг. – художественный руководитель центрального Дома науки и техники Южной железной дороги, 2008–2011 гг. – режиссер молодежного центра ХГПИ им. Сковороды, с 2011 г. – директор Харьковского театра для детей и юношества. Женат, трое детей. родился 24 февраля 1964 года в г. Копейске Челябинской области. В 1988 году в Челябинске получил театральное образование (актер драматического театра и кино, мастерская народного артиста России Н.Ю . Орлова). 1988–1990 гг. – работал в театрах Челябинска, Рыбинска, Полтавы. В 1990 году приглашен на работу артистом в Харьковский театр для детей и юношества. 2000–2008 гг. – художественный руководитель центрального Дома науки и техники Южной железной дороги, 2008–2011 гг. – режиссер молодежного центра ХГПИ им. Сковороды, с 2011 г. – директор Харьковского театра для детей и юношества. Женат, трое детей.

– Здравствуйте, Андрей Федорович. Вам звонит Алла, мама четырехлетнего непоседы. Меня интересует ваше мнение: почему ребенка нужно водить в театр?– Любой театр, если он нацелен на профессиональные разговоры со зрителем, говорит на очень серьезные темы. Поэтому ребенка нужно обязательно водить в театр -- и чем раньше, тем лучше, чтобы он с первых лет жизни понимал, что такое добро и зло, что такое хорошо, а что такое плохо, как можно поступать, а как нельзя. Чтобы потом, во взрослой жизни, вспоминать то, что он видел в театре.– А с какого возраста можно приводить ребенка в театр? Далеко ведь не каждый ребенок высидит целый час.– В наш театр мы милости просим зрителей от трех до 83 лет, хотя мамы приносят на спектакль полутора-двухлетних крох в рюкзачках на спектакли «Уфти-туфти», «Муха-Цокотуха». Персонажи наших спектаклей – курочки, бабочки, ежики – то, что развивает ребенка, то, о чем мама поет ему в колыбельной. Мы даже недавно обсуждали в театре, что пора уже приглашать на спектакли и беременных мам. Есть такое понятие – театротерапия, поэтому в театр можно приходить с малышами, которые уже видят и понимают, что на сцене кто-то что-то делает. К сожалению, у нас пока нет проектов для детей от года, но мы об этом размышляем.– Здравствуйте, Андрей Федорович. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, какие спектакли пользуются у харьковских детишек неизменной популярностью?– У нас есть спектакли-ветераны -- например, «Муха Цокотуха», «День рождения кота Леопольда», «Кубик Рубика». Дети приходят с огромным удовольствием. Для самых маленьких недавно поставлен «Уфти-Туфти».–​ Добрый день, Андрей Федорович. Вам звонит Алена. Мне интересно узнать, как маленький зритель реагирует на отрицательных персонажей.– На отрицательных персонажей дети реагируют по-разному. Как правило, когда на сцене происходят конфликтные ситуации между положительным и отрицательным героем, дети волнуются, кричат, чтобы отрицательный герой испугался. Когда малыши включаются в действие спектакля, эта детская непосредственность очень дорогого стоит. Расскажу из своего опыта. Я работал в составе труппы нашего театра. Обычно играл лирических героев: Кота Леопольда, принцев, а в 1993-м, если мне не изменяет память, мне доверили первую отрицательную роль в спектакле для детей – Кощея Бессмертного. Обычно дети дарят цветы положительным героям, поэтому когда актеры выходили на поклон, место Кощея Бессмертного было с краю. Но вдруг я увидел, как через всю сцену бежит маленький мальчишка и дает мне, Кощею Бессмертному, шоколадку и говорит: «Спасибо!». Это было очень трогательно.– Вы сказали, вам доверили отрицательную роль. А сложно ли играть отрицательных героев?– Любая роль сложна. Лично мне отрицательные роли давались сложнее. В положительном герое все хорошо: родился прекрасный принц, у него замечательное детство, потом он идет спасать принцессу. А поступки отрицательного героя нужно оправдывать – задуматься, почему Кощей решил погубить Ивана, какой была его жизнь, какой у него характер. В отрицательном герое всегда нужно искать положительное, а в положительном – отрицательное, тогда роль получится очень хорошо. Например, тогда, в 1990-х годах в прессе писали, что «Андрей Гапанович сыграл не только злого, но еще и умного Кощея – представителя современного мафиози».– Здравствуйте, уважаемый Андрей Федорович. Вам звонит Виктор Григорьевич. Благодаря таким театрам, как ТЮЗ, наш город является образцом культуры, добропорядочности. Как вам удается это делать в это труднейшее время, когда у актеров минимальные зарплаты, неподъемные платежи за коммунальные услуги, фактическое отсутствие бюджетных средств на содержание театра? Как вы выживаете? Нам, харьковчанам, вас просто жалко.– Действительно, у нас есть проблемы, но без ложной скромности скажу: нам помогает выжить любовь нашего коллектива к театру, к искусству и зрителю. У нас нет другого выбора. Если мы уже переступили порог театра, мы должны ему служить верой и правдой, душой и сердцем. Конечно, хотелось бы, чтобы актер получал достойную заработную плату в своем театре и не думал о том, что после работы должен бежать еще куда-то подрабатывать, чтобы прокормить семью, оплатить жилье. Но мы живем в таких реалиях, другого выбора у нас пока нет.– Добрый день, Андрей Федорович. Меня зовут Валентин. Насколько я знаю, у вас в театре не очень тепло. Каково же актерам работать на сцене?– Зданию, в котором находится наш театр, 180 лет. И, безусловно, оно требует ремонта. Конечно, мы делаем текущий ремонт: меняем прогнившие трубы и батареи, насколько возможно, бережем энергоресурсы, но здание требует капитального ремонта. К слову, движение в этом направлении есть: из областного и городского бюджетов выделены средства на проектирование капремонта. Но когда начнутся сами ремонтные работы, в каких объемах, станет ясно после завершения проектных работ. Когда я в свое время говорил с руководством области, речь шла о том, что ремонтировать нужно абсолютно весь театр: стены, окна, батареи, вентиляцию, устанавливать новую сцену, менять свет, звук, зрительские кресла.– А куда денется весь театральный коллектив во время ремонта?– Мне тоже задали такой вопрос. Я ответил: «Ничего, мы потерпим, поскитаемся». Наш театр образован в 1920 году, возрожден в 1960-м – он был первым театром для детей в Украине. Дети – будущее страны, наш театр не может быть неотремонтированным.– Здравствуйте, Андрей Федорович. Вам звонит Игорь. В начале прошлого сезона ТЮЗ дал первое представление под открытым небом. Расскажите, как возникла идея давать представления вне стен театра?– Во-первых, формат уличного театра развит во многих странах – существуют и фестивали уличного театра, а во-вторых, различные формы работы в нашем театре – нормальное для нас явление. Поэтому мы попробовали, сделали первые шаги, когда в сквере возле театра сыграли первую пробную постановку «Синей птицы» Мориса Меттерлинка и поняли, что это у нас обязательно получится.– Насколько я знаю, спектакль проходил в сумерках. А как реагировали харьковчане на эту внезапную и таинственную встречу с артистами прямо на улице?– Это было очень здорово, когда идущие по улице прохожие очень удивлялись при виде театра под открытым небом, останавливались, чтобы посмотреть спектакль. Дети тоже смотрели с удовольствием: им было интересно, откуда раздается музыка, кто эти люди – наши актеры ходили на ходулях. Но это был только первый шаг методом проб и ошибок: мы играли спектакль, когда уже смеркалось, и очень хочется, чтобы все было по-настоящему – например, установить свет, а это в сквере пока невозможно. Нам хотелось бы сделать этот сквер ТЮЗовским, чтобы показывать там спектакли, проводить фестивали, там замечательно бы чувствовал себя наш проект «Театр на колесах», организовывать встречи харьковчан с артистами.– Планируете ли вы с наступлением тепла снова ставить спектакли под открытым небом?– Первый шаг был сделан, он не прошел даром, и мы будем дальше работать в этом направлении. Сначала мы доведем до логического финала постановку «Синей птицы». Мало того – в нашем театре есть небольшой закрытый хозяйственный дворик, и сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать там летнюю сценическую площадку. К слову, во время подготовки спектакля «Синей птицы» наши артисты научились ходить на ходулях.– Андрей Федорович, добрый день. Меня зовут Егор. Скажите, пожалуйста, относительно недавно в театре открылась малая сцена. Оправдала ли она себя?– Конечно. Малая сцена – это всегда эксперимент. На сегодня на малой сцене у нас проходят четыре спектакля: «Вся жизнь впереди», «Дом Бернарды Альбы», «Парад троянд» и недавняя премьера по пьесе Ивана Карпенко-Карого «Хозяин». После Нового года мы начинаем на малой сцене проект «Любовь по-итальянски» – экспериментальный спектакль комедийного жанра для взрослых.– Добрый день, Андрей Федорович. Меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, участвует ли харьковский ТЮЗ в международных театральных фестивалях?– Конечно, участвуем – без этого сложно жить и режиссеру, и артисту. Международные фестивали принимают театры из разных стран, и каждый театр – это своеобразная индивидуальность, поэтому такие мероприятия становятся определенным экзаменом, проверкой на профессионализм.– Что показываете за рубежом?– На фестивалях мы показываем разные спектакли – и наши новые экспериментальные и детские. Так, в Краков ездили «Хозяин» и «Вся жизнь впереди», «Депеш мод» был участником фестиваля «Гоголь-фест» в Киеве и международного фестиваля «Золотой лев» во Львове, в Турции на ХVI Международном Черноморском фестивале мы показали «Незнайку». К слову, когда мы получили приглашение из Турции, было очень сложно найти деньги на дорогу (проживание и питание организаторы фестиваля оплачивают). Я позвонил организаторам, поблагодарил за приглашение, объяснил, что для театра деньги на проезд – это огромная сумма. Через три дня в Турции нашелся спонсор. Наш театр был единственным детским театром на фестивале, мы работали там два вечера, и зал был полон.– А понимает ли зарубежный зритель, о чем ваши спектакли?– Когда мы готовились к поездке в Турцию, переслали материал, и на спектакле был синхронный перевод через подстрочник, который видели и маленькие, и взрослые зрители. И они реагировали так, как реагировал и харьковский зритель. И в Польше, несмотря на то что мы работаем на русском или украинском языках, нас понимают.– Добрый день, Андрей Федорович. Меня зовут Александр. Скажите, дает ли ТЮЗ благотворительные выступления?– Благотворительностью мы не можем заниматься, потому что мы неприбыльная организация, но мы проводим шефскую работу: выступали в Харьковском областном госпитале для ветеранов, ездили с выступлениями в Донецкую область, давали мастер-классы.– Как принимают на таких встречах артистов?– Наш первый спектакль в Донецкой области был показан весной 2015 года. Я вышел перед началом выступления, передал привет от Харькова, а когда начался спектакль, сел на последнем ряду зрительного зала и заметил, что из зала вышла мама с маленьким ребенком. Я очень расстроился, но как после выяснилось, ей просто нужно было выйти с малышом в туалет. А когда она вернулась, подошла, обняла меня и сказала: «Огромнейшее вам спасибо!». В такие моменты понимаешь, что ты делаешь это не зря. А как-то мы базировались в детском оздоровительном лагере «Изумрудный город», где отдыхали дети бойцов, погибших в АТО, и дети переселенцев. Детки смотрели спектакль очень внимательно, реагировали на игру актеров так, как положено, но вдруг во время спектакля в центр зала вышла собака и около 15-20 минут тоже очень внимательно наблюдала за тем, что происходит на сцене. Мы смогли увлечь даже такого зрителя.– Здравствуйте, Андрей Федорович. Меня зовут Анна Михайловна. Скажите, пожалуйста, как театр будет встречать маленького зрителя в новогодние и рождественские дни?– Самые главные персонажи, которые обязательно будут встречать наших гостей – Дед Мороз и Снегурочка.– Кому из актеров достаются эти роли?– Артисты играют роли в спектаклях, а у нас детей будут ждать настоящие Дед Мороз и Снегурочка – во время каникул они на оленях приезжают из Лапландии. С Дедом Морозом уже есть договоренности – он знает расписание и будет приезжать на каждый спектакль.