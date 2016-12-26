Андрей Гапанович: «Дети должны понимать, что такое добро и зло» (видео)

Гость редакции ВХ – директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович.
ТЮЗ подумывает о спектаклях для годовалых крох
– Здравствуйте, Андрей Федорович. Вам звонит Алла, мама четырехлетнего непоседы. Меня интересует ваше мнение: почему ребенка нужно водить в театр?
– Любой театр, если он нацелен на профессиональные разговоры со зрителем, говорит на очень серьезные темы. Поэтому ребенка нужно обязательно водить в театр -- и чем раньше, тем лучше, чтобы он с первых лет жизни понимал, что такое добро и зло, что такое хорошо, а что такое плохо, как можно поступать, а как нельзя. Чтобы потом, во взрослой жизни, вспоминать то, что он видел в театре.
– А с какого возраста можно приводить ребенка в театр? Далеко ведь не каждый ребенок высидит целый час.
– В наш театр мы милости просим зрителей от трех до 83 лет, хотя мамы приносят на спектакль полутора-двухлетних крох в рюкзачках на спектакли «Уфти-туфти», «Муха-Цокотуха». Персонажи наших спектаклей – курочки, бабочки, ежики – то, что развивает ребенка, то, о чем мама поет ему в колыбельной. Мы даже недавно обсуждали в театре, что пора уже приглашать на спектакли и беременных мам. Есть такое понятие – театротерапия, поэтому в театр можно приходить с малышами, которые уже видят и понимают, что на сцене кто-то что-то делает. К сожалению, у нас пока нет проектов для детей от года, но мы об этом размышляем.
– Здравствуйте, Андрей Федорович. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, какие спектакли пользуются у харьковских детишек неизменной популярностью?
– У нас есть спектакли-ветераны -- например, «Муха Цокотуха», «День рождения кота Леопольда», «Кубик Рубика». Дети приходят с огромным удовольствием. Для самых маленьких недавно поставлен «Уфти-Туфти».
– Добрый день, Андрей Федорович. Вам звонит Алена. Мне интересно узнать, как маленький зритель реагирует на отрицательных персонажей.
– На отрицательных персонажей дети реагируют по-разному. Как правило, когда на сцене происходят конфликтные ситуации между положительным и отрицательным героем, дети волнуются, кричат, чтобы отрицательный герой испугался. Когда малыши включаются в действие спектакля, эта детская непосредственность очень дорогого стоит. Расскажу из своего опыта. Я работал в составе труппы нашего театра. Обычно играл лирических героев: Кота Леопольда, принцев, а в 1993-м, если мне не изменяет память, мне доверили первую отрицательную роль в спектакле для детей – Кощея Бессмертного. Обычно дети дарят цветы положительным героям, поэтому когда актеры выходили на поклон, место Кощея Бессмертного было с краю. Но вдруг я увидел, как через всю сцену бежит маленький мальчишка и дает мне, Кощею Бессмертному, шоколадку и говорит: «Спасибо!». Это было очень трогательно.
– Вы сказали, вам доверили отрицательную роль. А сложно ли играть отрицательных героев?
– Любая роль сложна. Лично мне отрицательные роли давались сложнее. В положительном герое все хорошо: родился прекрасный принц, у него замечательное детство, потом он идет спасать принцессу. А поступки отрицательного героя нужно оправдывать – задуматься, почему Кощей решил погубить Ивана, какой была его жизнь, какой у него характер. В отрицательном герое всегда нужно искать положительное, а в положительном – отрицательное, тогда роль получится очень хорошо. Например, тогда, в 1990-х годах в прессе писали, что «Андрей Гапанович сыграл не только злого, но еще и умного Кощея – представителя современного мафиози».
Ради капремонта ТЮЗ готов поскитаться
– Здравствуйте, уважаемый Андрей Федорович. Вам звонит Виктор Григорьевич. Благодаря таким театрам, как ТЮЗ, наш город является образцом культуры, добропорядочности. Как вам удается это делать в это труднейшее время, когда у актеров минимальные зарплаты, неподъемные платежи за коммунальные услуги, фактическое отсутствие бюджетных средств на содержание театра? Как вы выживаете? Нам, харьковчанам, вас просто жалко.
– Действительно, у нас есть проблемы, но без ложной скромности скажу: нам помогает выжить любовь нашего коллектива к театру, к искусству и зрителю. У нас нет другого выбора. Если мы уже переступили порог театра, мы должны ему служить верой и правдой, душой и сердцем. Конечно, хотелось бы, чтобы актер получал достойную заработную плату в своем театре и не думал о том, что после работы должен бежать еще куда-то подрабатывать, чтобы прокормить семью, оплатить жилье. Но мы живем в таких реалиях, другого выбора у нас пока нет.
– Добрый день, Андрей Федорович. Меня зовут Валентин. Насколько я знаю, у вас в театре не очень тепло. Каково же актерам работать на сцене?
– Зданию, в котором находится наш театр, 180 лет. И, безусловно, оно требует ремонта. Конечно, мы делаем текущий ремонт: меняем прогнившие трубы и батареи, насколько возможно, бережем энергоресурсы, но здание требует капитального ремонта. К слову, движение в этом направлении есть: из областного и городского бюджетов выделены средства на проектирование капремонта. Но когда начнутся сами ремонтные работы, в каких объемах, станет ясно после завершения проектных работ. Когда я в свое время говорил с руководством области, речь шла о том, что ремонтировать нужно абсолютно весь театр: стены, окна, батареи, вентиляцию, устанавливать новую сцену, менять свет, звук, зрительские кресла.
– А куда денется весь театральный коллектив во время ремонта?
– Мне тоже задали такой вопрос. Я ответил: «Ничего, мы потерпим, поскитаемся». Наш театр образован в 1920 году, возрожден в 1960-м – он был первым театром для детей в Украине. Дети – будущее страны, наш театр не может быть неотремонтированным.
ТЮЗ планирует встречаться со зрителем в летнем дворике
– Здравствуйте, Андрей Федорович. Вам звонит Игорь. В начале прошлого сезона ТЮЗ дал первое представление под открытым небом. Расскажите, как возникла идея давать представления вне стен театра?
– Во-первых, формат уличного театра развит во многих странах – существуют и фестивали уличного театра, а во-вторых, различные формы работы в нашем театре – нормальное для нас явление. Поэтому мы попробовали, сделали первые шаги, когда в сквере возле театра сыграли первую пробную постановку «Синей птицы» Мориса Меттерлинка и поняли, что это у нас обязательно получится.
– Насколько я знаю, спектакль проходил в сумерках. А как реагировали харьковчане на эту внезапную и таинственную встречу с артистами прямо на улице?
– Это было очень здорово, когда идущие по улице прохожие очень удивлялись при виде театра под открытым небом, останавливались, чтобы посмотреть спектакль. Дети тоже смотрели с удовольствием: им было интересно, откуда раздается музыка, кто эти люди – наши актеры ходили на ходулях. Но это был только первый шаг методом проб и ошибок: мы играли спектакль, когда уже смеркалось, и очень хочется, чтобы все было по-настоящему – например, установить свет, а это в сквере пока невозможно. Нам хотелось бы сделать этот сквер ТЮЗовским, чтобы показывать там спектакли, проводить фестивали, там замечательно бы чувствовал себя наш проект «Театр на колесах», организовывать встречи харьковчан с артистами.
– Планируете ли вы с наступлением тепла снова ставить спектакли под открытым небом?
– Первый шаг был сделан, он не прошел даром, и мы будем дальше работать в этом направлении. Сначала мы доведем до логического финала постановку «Синей птицы». Мало того – в нашем театре есть небольшой закрытый хозяйственный дворик, и сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать там летнюю сценическую площадку. К слову, во время подготовки спектакля «Синей птицы» наши артисты научились ходить на ходулях.
С малой сцены зрителя не обманешь
– Андрей Федорович, добрый день. Меня зовут Егор. Скажите, пожалуйста, относительно недавно в театре открылась малая сцена. Оправдала ли она себя?
– Конечно. Малая сцена – это всегда эксперимент. На сегодня на малой сцене у нас проходят четыре спектакля: «Вся жизнь впереди», «Дом Бернарды Альбы», «Парад троянд» и недавняя премьера по пьесе Ивана Карпенко-Карого «Хозяин». После Нового года мы начинаем на малой сцене проект «Любовь по-итальянски» – экспериментальный спектакль комедийного жанра для взрослых.
– Добрый день, Андрей Федорович. Меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, участвует ли харьковский ТЮЗ в международных театральных фестивалях?
– Конечно, участвуем – без этого сложно жить и режиссеру, и артисту. Международные фестивали принимают театры из разных стран, и каждый театр – это своеобразная индивидуальность, поэтому такие мероприятия становятся определенным экзаменом, проверкой на профессионализм.
– Что показываете за рубежом?
– На фестивалях мы показываем разные спектакли – и наши новые экспериментальные и детские. Так, в Краков ездили «Хозяин» и «Вся жизнь впереди», «Депеш мод» был участником фестиваля «Гоголь-фест» в Киеве и международного фестиваля «Золотой лев» во Львове, в Турции на ХVI Международном Черноморском фестивале мы показали «Незнайку». К слову, когда мы получили приглашение из Турции, было очень сложно найти деньги на дорогу (проживание и питание организаторы фестиваля оплачивают). Я позвонил организаторам, поблагодарил за приглашение, объяснил, что для театра деньги на проезд – это огромная сумма. Через три дня в Турции нашелся спонсор. Наш театр был единственным детским театром на фестивале, мы работали там два вечера, и зал был полон.
– А понимает ли зарубежный зритель, о чем ваши спектакли?
– Когда мы готовились к поездке в Турцию, переслали материал, и на спектакле был синхронный перевод через подстрочник, который видели и маленькие, и взрослые зрители. И они реагировали так, как реагировал и харьковский зритель. И в Польше, несмотря на то что мы работаем на русском или украинском языках, нас понимают.
– Добрый день, Андрей Федорович. Меня зовут Александр. Скажите, дает ли ТЮЗ благотворительные выступления?
– Благотворительностью мы не можем заниматься, потому что мы неприбыльная организация, но мы проводим шефскую работу: выступали в Харьковском областном госпитале для ветеранов, ездили с выступлениями в Донецкую область, давали мастер-классы.
– Как принимают на таких встречах артистов?
– Наш первый спектакль в Донецкой области был показан весной 2015 года. Я вышел перед началом выступления, передал привет от Харькова, а когда начался спектакль, сел на последнем ряду зрительного зала и заметил, что из зала вышла мама с маленьким ребенком. Я очень расстроился, но как после выяснилось, ей просто нужно было выйти с малышом в туалет. А когда она вернулась, подошла, обняла меня и сказала: «Огромнейшее вам спасибо!». В такие моменты понимаешь, что ты делаешь это не зря. А как-то мы базировались в детском оздоровительном лагере «Изумрудный город», где отдыхали дети бойцов, погибших в АТО, и дети переселенцев. Детки смотрели спектакль очень внимательно, реагировали на игру актеров так, как положено, но вдруг во время спектакля в центр зала вышла собака и около 15-20 минут тоже очень внимательно наблюдала за тем, что происходит на сцене. Мы смогли увлечь даже такого зрителя.
В ТЮЗ будет приезжать из Лапландии Дед Мороз
– Здравствуйте, Андрей Федорович. Меня зовут Анна Михайловна. Скажите, пожалуйста, как театр будет встречать маленького зрителя в новогодние и рождественские дни?
– Самые главные персонажи, которые обязательно будут встречать наших гостей – Дед Мороз и Снегурочка.
– Кому из актеров достаются эти роли?
– Артисты играют роли в спектаклях, а у нас детей будут ждать настоящие Дед Мороз и Снегурочка – во время каникул они на оленях приезжают из Лапландии. С Дедом Морозом уже есть договоренности – он знает расписание и будет приезжать на каждый спектакль.
Личное дело
Андрей Федорович Гапанович родился 24 февраля 1964 года в г. Копейске Челябинской области. В 1988 году в Челябинске получил театральное образование (актер драматического театра и кино, мастерская народного артиста России Н.Ю . Орлова). 1988–1990 гг. – работал в театрах Челябинска, Рыбинска, Полтавы. В 1990 году приглашен на работу артистом в Харьковский театр для детей и юношества. 2000–2008 гг. – художественный руководитель центрального Дома науки и техники Южной железной дороги, 2008–2011 гг. – режиссер молодежного центра ХГПИ им. Сковороды, с 2011 г. – директор Харьковского театра для детей и юношества. Женат, трое детей.