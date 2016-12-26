В колонии производят макароны

В Покровской исправительной колонии (№17) наладили производство макаронных изделий, которые предназначаются для питания осужденных.



Макароны делают на специальном прессе, с одной закладки ингредиентов в автоматизированную линию было произведено 200 кг готовой продукции.— Самостоятельное изготовление макаронных изделий позволяет не только разнообразить меню осужденных новыми блюдами, но и сэкономить государственные средства, — говорит начальник Покровской исправительной колонии (№17) Дмитрий Фендриков.В Диканевской исправительной колонии (№12) тоже развивают производство — здесь расширили ассортимент зимней продукции. Учитывая спрос на сезонные товары, предприятие учреждения наладило выпуск моделей детских санок с более привлекательным, чем прежде, дизайном и улучшенными конструктивными свойствами. Предприятие уже получило заказ на изготовление 500 санок. Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, расширение ассортимента подобных товаров, кроме обеспечения осужденных оплачиваемой работой, положительно влияет на их морально-психологическое состояние, способствует уважительному отношению к общественно-полезному труду.А в Харьковской исправительной колонии (№43) началась производственная практика осужденных. Как сообщили в пресс-службе ГПтС в Харьковской области, производственную практику проходят 28 осужденных. В течение трех месяцев осужденные изучали практический курс, и полученные навыки теперь закрепят на производстве. После окончания практики и сдачи экзаменов слушатели получат дипломы государственного образца. 13 осужденных получат специальность токаря, 15 — станут дипломированными машинистами деревообрабатывающих станков. Как отметил директор предприятия учреждения Сергей Безбородов, профессионально-техническое обучение осужденных позволяет не только трудоустроиться на производстве учреждения, но и получить конкурентоспособную на рынке труда профессию, которая позволит найти достойную работу после освобождения.