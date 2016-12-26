Кабмин отменил компенсацию вместо бесплатного обеспечения углем

Кабинет министров Украины отменил порядок предоставления компенсации гражданам, имеющим право на бесплатное обеспечение углем и проживающих в домах с централизованным отоплением.

Соответствующее правительственное постановление №986 от 21 декабря обнародовано на Правительственном портале.Этим решением было отменено постановление Кабинета министров Украины от 12 августа 2009 г. № 887 “Об утверждении Порядка предоставления компенсации лицам, которые имеют право на безоплатное получение угля на бытовые нужды, но проживают в домах с центральным отоплением”."Правительство привело в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые акты относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан. Документом отменен порядок предоставления компенсации лицам, которые имеют право на безоплатное получение угля на бытовые нужды, но проживают в домах с центральным отоплением, поскольку действующим Горным законом Украины не предусмотрено предоставление соответствующей компенсации", - отмечается в пояснении к документу.