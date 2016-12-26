Политика

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Защита потребует видео-допроса Виктора Януковича по делу о госизмене

Защита потребует видео-допроса Виктора Януковича по делу о госизмене
Защита бывшего президента-беглеца Виктора Януковича будет настаивать на проведении допроса в деле госсовет в режиме видеоконференции.
Как заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, до сих пор остается не пройденной процедура вручения подозрения.

"Этот процесс нельзя считать тем, который имел в виду Луценко, поскольку речь идет о предоставлении разрешения следователя на проведение соответствующего заочного досудебного расследования. По сути, это дело не имеет перспектив для рассмотрения, поскольку мы еще не прошли первый процессуальный шаг - вручение подозрения ... Будем настаивать на том, чтобы суд принял решение о применении аналогичной Святошинском суда процедуры допроса в рамках видеоконференции", - сказал он.

Адвокат отметил, что Янукович подчеркивал необходимость допроса.

"По данному делу сейчас будет подано от его имени (Януковича - ред.) ходатайство, подписанное им собственноручно, о проведении его допроса в рамках этого дела. Он подчеркивал необходимость его допроса как в Ростове-на-Дону во время видеоконференции, так и сейчас будет подано соответствующее ходатайство в канцелярию", - добавил адвокат.

Ранее глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, при каких условиях экс-президента Виктора Януковича могут допросить лично, а не в режиме видеоконференции.

"Если он явится на следствие или будет выдан как экстрадированный в Украину, то, конечно, допрос будет происходить лично. Материалы от адвоката Януковича относительно того, что якобы до смертей на Майдане были причастны и лидеры Євромайдану, следствию еще не поступали. Надеюсь, что поступят. Следователями, прокурорами регулярно мониторится интернет и фильмы, которые появляются, дают разные взгляды событий. Они переглядываются, приобщаются к материалам дела, проверяются на возможность того, могут ли они быть использованы в качестве доказательств", - сказал Горбатюк.

ГПУ также заявила о готовности отправить в Россию следователя для допроса Януковича.

"Мы готовим запрос о допросе Януковича, как подозреваемого. Просим о личном участии нашего следователя на допросе. Также отмечаем, что готовы к видеоконференции", – сказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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