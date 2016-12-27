ГАИ возвращается?

После разгона Госавтоинспекции и последовавшего за этим всплеска ДТП в МВД решили все силы бросить на трассы. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, Дорожно-патрульная служба станет самостоятельным подразделением в составе департамента Национальной полиции.Ее главная задача – уменьшить аварийность на дорогах. Ведь статистика ужасающая. Только за семь месяцев 2016 года в Украине зафиксировано 85 тысяч ДТП, в которых погибли свыше 1700 человек и 19 тысяч получили травмы.– В планах на 2017 год – запуск дорожной полиции, в которой планируется задействовать 2600 сотрудников, – сообщил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков. – Обеспечивать патрулирование дорог международного и национального значения общей протяженностью 9000 километров будут 324 патруля.По данным советника начальника ГУ НП Украины в Харьковской области Александра Сироты, через Харьковскую область проходит три трассы международного значения: Москва-Ростов, Москва-Симферополь, Киев-Харьков, на которых будет работать дорожно-патрульная полиция.– На трассе раньше стояли сотрудники ГАИ. Но в связи с реформой правоохранительной системы ГАИ была ликвидирована, и на трассах сегодня творится беспредел. Ведь раньше госавтоинспекторы контролировали состояние дороги и сообщали дорожникам, где замело, где гололед. В связи с реформой эта функция «провисла», – говорит он. – Сейчас ее частично выполняет Управление превентивной деятельности (УПД) – пока не будет создана дорожно-патрульная полиция. Но сотрудники УПД не имеют права ловить нарушителей – они осуществляют лишь контроль за движением, а также выезжают на серьезные ДТП. А дорожно-патрульная полиция будет выполнять на трассах функцию именно патрульной полиции – ловить нарушителей, а также осуществлять контроль трассы и движения.Начальник отдела профилактической работы УПД ГУ НП в Харьковской области Олег Никоненко уточняет: сейчас нарушителями ПДД в Харькове занимается патрульная полиция, в области – районные подразделения полиции, в состав которых входят группы быстрого реагирования. По его словам, в последнее время ДТП с пострадавшими стало больше, правда, с упразднением ГАИ связать этот факт Олег Никоненко не берется.– Чтобы сказать, в чем причина, нужно анализировать ситуацию по каждому ДТП, – говорит он.Кроме того, в пяти городах Украины со следующего года заработают группы тактической поддержки патрульной полиции. В Киеве группа будет состоять из 600 человек, в Одессе, Харькове и Днепре – по 300, Львове – из 250.– Их основная задача – поддержка нарядов патрульной полиции, выезд и реагирование на осложнение оперативной обстановки. Кроме того, на них будет возложен вопрос обеспечения пешего патрулирования и общественного порядка во время проведения мирных собраний, – уточнил Евгений Жуков. – Деятельность групп реагирования патрульной полиции позволит разгрузить участковых. Что, в свою очередь, разрешит на должном уровне реагировать на обращения граждан.По словам Евгения Жукова, первый этап набора кандидатов на новые должности продлится до 1 августа 2017 года, второй – до 1 декабря.В Патрульной полиции Харькова сообщили, что пока о наборе на новую службу не объявлялось.