Харьков готов обеспечить безопасность австралийской сборной

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время встречи с менеджерами Международной Федерации тенниса (ITF) гарантировала качество организации и безопасность матча Кубка Федерации по теннису Украина — Австралия, который должен состояться в Харькове 11-12 февраля 2017 года.
Гарантии безопасности спортивного мероприятия функционерам международной федерации предоставила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Она отметила, что в Харькове регулярно проходят спортивные соревнования, в том числе – чемпионаты и кубки мира, а также акцентировала внимание на том, что недавно исполком УЕФА разрешил проводить в Харькове международные футбольные матчи.
– Мы приветствуем ваше решение провести в Харьковской области Кубок Федерации, – подчеркнула Юлия Светличная. – У нас для этого есть все: инфраструктура, болельщики, игроки. Мы, со своей стороны, будем всячески содействовать проведению этого мероприятия. Уровень, качество и безопасность – это те моменты, которые мы готовы взять на себя.
– Я рассчитываю что мы прекрасно проведем время в феврале на матче между Украиной и Австралией, – сказала ивент-менеджер ITF Эрика Маккинтош. – Будем работать все вместе с Федерацией тенниса Украины, чтобы поддержать хорошую организацию матча здесь и обеспечить его проведение на достойном уровне.
Напомним, 11 и 12 февраля 2017 года в Харькове женская сборная Украины, вышедшая во Вторую мировую группу Кубка Федерации по теннису, сыграет со сборной Австралии. Выбор принимающего города подтвердил Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF), несмотря на то что сборная Австралии, ссылаясь на рекомендации МИДа своей страны, поначалу отказывалась ехать в Харьков.
Во время встречи во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы, где в феврале и пройдут матчи, исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин отметил, что представители ITF дали позитивную оценку Харькову как месту проведения матча Кубка Федерации.
– Учитывая, что последний раз Харьков принимал матч Кубка федерации в 2012 году (тогда на корте Superior Golf Club сборная Украины принимала сборную США во главе с Сереной Уильямс), то предстоящий матч — это знаковое событие для Харькова, – рассказал «Вечернему Харькову»
заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации Сергей Христоев. – Сборная Австралии планирует прилететь в Харьков на неделю раньше, чтобы опробовать корт и пройти акклиматизацию, поэтому безопасности будет уделено особое внимание. На встрече с представителями ITF и ФТУ обсуждались как Дворец игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы, где пройдет матч, так и Superior Golf Club, где будут жить обе сборные команды. Гостей все устроило.