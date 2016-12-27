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У бойцов АТО на Новый год тоже будет оливье

У бойцов АТО на Новый год тоже будет оливье
У бойцов АТО на Новый год тоже будет оливье В канун наступающих праздников у харьковских волонтеров наступили горячие деньки: они активно готовят гостинцы для военнослужащих на передовой.
В обычные дни волонтерская группа «Накорми солдата — Харьков», создает и комплектует для украинских военных сухие наборы продуктов для «ланчей» или приготовления горячих блюд в полевых условиях. Но перед праздником у активистов появился спецзаказ.  

— Наше направление — сухие смеси, которые мы продолжаем передавать в зону АТО. Но накануне Нового года нас попросили нарезать для бойцов оливье, — рассказывает сокоординатор волонтерской группы «Накорми солдата — Харьков» Наталья Долгополова. — Накануне праздника волонтеры транспортируют в зону АТО нарезанные ингредиенты.

Волонтерам из «Накорми солдата — Харьков» предстоит нарезать салат на 30 бойцов.

— Оливье нас попросили приготовить волонтеры, с которыми мы дружим, для ребят из 93-й отдельной механизированной бригады, — рассказывает сокоординатор волонтерской группы «Накорми солдата — Харьков»  Татьяна Харлан. — Сейчас одна из наших волонтеров отваривает ингредиенты, приедем в офис — начнем резать.

Кроме многочисленных видов борщей, супов, кулешей, каш, вяленого мяса, квашеных овощей и корейских салатов, в ассортименте волонтеров и сладости: шоколадная и арахисовая паста с медом в тюбиках, имбирно-медовая смесь и даже набор под названием «витаминная бомба». В «бомбу» входят цукаты, орехи, финики, изюм и другие сухофрукты. Но, как выяснилось, активисты направляют эти продукты вовсе не в качестве лакомства.

— Даже там, где хорошее снабжение продуктами, из-за обострившейся обстановки на фронтах у ребят не всегда есть возможность нормально приготовить еду, — делится Татьяна Харлан. — И шоколадную, и арахисовую пасты, имбирно-медовую смесь и набор «витаминная бомба» мы позиционируем не как сладости, а как энергетические смеси. Если в течение дня у ребят нет возможности полноценно поесть, они могут подкрепиться этими продуктами.

По данным активисток-кулинаров, другие волонтерские группы сейчас готовят для отправки в зону АТО нескоропортящиеся гостинцы — кексы, тертые пироги, имбирные пряники, печеные пирожки. Но это — только начало, говорит Татьяна Харлан: в предпраздничные и праздничные дни волонтеры планируют много поездок в зону АТО, чтобы поздравить ребят из Вооруженных сил Украины и побаловать их самыми разными вкусностями. 

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