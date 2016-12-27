Делать подарки нужно с осторожностью

Сувенир или тур?

Требовать подарки запрещено

Подарок от подчиненных может стоить занимаемой должности

Как разъяснил Роман Лихачев, за нарушение правил получения подарков предусмотрена административная ответственность по ст.1725 КУоАП в виде штрафа от 1700 до 3400 грн. (100 и 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан). Если незаконный подарок человек получает повторно (в течение года уже привлекался за это к ответственности) — от 3400 до 6800 грн. (200–400 НМДГ) с конфискацией подарка и лишением права занимать определенные должности сроком на один год.



Согласно ст. 368 УК Украины, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица — наказываются штрафом от 17000 до 25000 грн. (1000–1500 НМДГ) или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.



Если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или совершена организованной группой лиц или ее участником, то ответственность будет еще серьезнее: лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.