Делать подарки нужно с осторожностью

В сувенирных отделах супермаркетов веселая суматоха — харьковчане выбирают презенты не только родным, близким и друзьям, но и начальству. Что нужно знать, чтобы не подвести босса под статью?
Сувенир или тур?
«Вечерний Харьков»
решил выяснить, преподносят ли харьковчане своему начальству дары к Новому году и на какие презенты раскошеливаются?
— Конечно же, мы поздравляем нашего директора. Он любит боулинг, но на посещение клуба времени у него нет. Поэтому мы подарим ему настольную игру «Боулинг-хоккей», — смеется сотрудница агентства недвижимости Елена. — Да и он в долгу не остается — каждому сотруднику вручает сувенир.
— Подарки к Новому году в нашей компании традиция. Деньги сдаем на все руководство — и директора, и начальника отдела, и главного бухгалтера. В общем, все премиальные к празднику на презенты уходят, — говорит Мирослава. — Но что именно будем покупать в этом году — пока не знаю.
— Начальник нашей фирмы — трудоголик. И от сотрудников того же требует. Сколько себя помню: даже 31 декабря у нас всегда полный рабочий день. Так вот в этом году мы его в рождественский тур по Европе отправили — раньше Старого нового года не вернется. А мы спокойно встретим Новый год, — радуется Евгения.
Требовать подарки запрещено
Между тем поздравлять руководящих чиновников с праздником нужно с большой осторожностью — дабы дорогой шеф не лишился кресла. Какие подарки находятся под запретом, а какие знаки внимания они могут принимать, чтобы не нарушить закон о коррупции, рассказал руководитель сети антикоррупционных центров Роман Лихачев.
— Ограничения, которые касаются подарков госслужащим и членам местного самоуправления, изложены в пунктах 1–2 ч. 1 ст. 3 ЗУ «О противодействии коррупции», — говорит он. — В частности, чиновникам запрещено принимать презенты от подчиненных. А вот от родственников, друзей или знакомых — пожалуйста. Только стоимость таких даров — будь то сувенир, букет цветов или приглашение на ужин — не должна превышать размера одной минимальной зарплаты, то есть 1450 гривен. А суммарная ценность презентов, полученных от одного человека в течение года, не должна превышать два прожиточных минимума, то есть 2798 грн. Ограничение стоимости не устанавливается лишь в том случае, если подарки дарятся близкими людьми или преподносятся как общедоступные скидки на товары, услуги, выигрыши, призы, премии, бонусы. При этом чиновникам запрещено требовать или просить подарки для себя и родственников. Кстати, под подарком подразумевается не только материальное или денежное подношение, но и услуги, а также нематериальные активы, которые предоставляются бесплатно или по цене ниже рыночной.
Более того, согласно ст. 24 ЗУ «О предотвращении коррупции», в случае подношения подчиненными подарка чиновник обязан не только от него отказаться, но и «по возможности идентифицировать лицо, сделавшее предложение; привлечь свидетелей, если это возможно, в том числе из числа сотрудников» и в тот же день письменно сообщить вышестоящему руководству, а также в органы по противодействию коррупции. Если же, допустим, чиновник, явившись утром на работу, нежданно-негаданно обнаружил на своем столе ценный сюрприз — то опять-таки обязан сразу же сообщить об этом «куда надо» и сохранить подарок «до передачи специально уполномоченным объектам в сфере противодействия» коррупции.
— Действие закона «О предотвращении коррупции» распространяется на должностных лиц, юридических лиц публичного права. К ним относятся, например, директора школ, ведь они выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возглавляя учебное заведение, — поясняет Роман Лихачев. — Кроме того, требования этого закона распространяются на государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, то есть тех, кто работает в органах местного самоуправления, имеет соответствующие должностные полномочия по осуществлению организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получает заработную плату за счет местного бюджета (ЗУ «О службе в органах местного самоуправления»).
Подарок от подчиненных может стоить занимаемой должности
Как разъяснил Роман Лихачев, за нарушение правил получения подарков предусмотрена административная ответственность по ст.1725 КУоАП в виде штрафа от 1700 до 3400 грн. (100 и 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан). Если незаконный подарок человек получает повторно (в течение года уже привлекался за это к ответственности) — от 3400 до 6800 грн. (200–400 НМДГ) с конфискацией подарка и лишением права занимать определенные должности сроком на один год.
Согласно ст. 368 УК Украины, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица — наказываются штрафом от 17000 до 25000 грн. (1000–1500 НМДГ) или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
Если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или совершена организованной группой лиц или ее участником, то ответственность будет еще серьезнее: лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.