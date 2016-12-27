Директора школ должны опубликовать свои декларации

С 1 января 2017 года стартует вторая волна е-декларирования.

После Нового года отчет о своих доходах и имуществе должны подавать не только высокопоставленные чиновники и депутаты, но и чиновники среднего и низшего звена, в том числе работники образования.Система е-декларирования начала работать в Украине с 1 сентября 2016 года. 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015-й год для чиновников, занимающих ответственное и особо ответственное положение: президент Украины, премьер-министр, члены правительства, замминистры, депутаты, судьи, прокуроры, следователи, госслужащие и руководящие чиновники местного самоуправления.После Нового года список тех, кому придется заполнять электронные декларации, увеличится. Так во вторую волну е-декларирования, которая пройдет 1 января по 1 апреля 2017 года, попадают также чиновники среднего и нижнего звена.– В частности, это директора госпредприятий, руководители госучреждений, коммунальных структур, их заместители, а также начальники планово-хозяйственных, снабженческих, финансовых отделов и служб, заведующие складами, магазинами, мастерскими, ателье, их заместители и т. п. Кроме того – судьи, члены НАПК, ЦИК, сотрудники Нацполиции, – перечисляет руководитель сети антикоррупционных центров Роман Лихачев.В этот список, согласно разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, попадают также руководители управлений образования и непосредственно учебных заведений и их заместители – как государственной, так и коммунальной форм собственности.«Начиная с 1 января 2017 декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подают руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных госадминистраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе», – сообщили в НАПК на информационный запрос портала «Освита.ua».Как разъяснил Роман Лихачев, помимо доходов декларантам необходимо указать имущество членов семьи (родителей, детей и др.) в случае совместного проживания с ними. Исключение – супруг и супруга. Их имущество декларируется вне зависимости от того, совместно или раздельно они проживают.– Мы уже выпустили рекомендации по заполнению е-деклараций и разослали в сельсоветы области, – сообщил Роман Лихачев.По его словам, за недостоверные данные об имеющемся имуществе на сумму до 138 тысяч гривен грозит дисциплинарная ответственность, от 138 до 345 тысяч гривен – штраф 17-43 тыс. грн. Если умышленно умолчали об имуществе на сумму более 345 тыс. грн. – придется уплатить штраф 43-51 тыс. грн. либо же два года провести за решеткой, если умысел декларанта будет доказан.