Президент помиловал женщину

Указом президента Украины помилована 29-летняя осужденная Качановской исправительной колонии (№54).

Это уже седьмой человек, содержащийся в колониях области и получивший помилование в этом году.Как отметил начальник Качановской исправительной колонии (№54) Андрей Явтушенко, осужденная приложила максимум усилий и благодаря своим стараниям и добросовестном поведении возвращается в родительский дом.Осужденной 29 лет, она совершила особо тяжкое преступление, но у нее были смягчающие обстоятельства: ее мать – инвалид I группы, – рассказал замначальника по социально-воспитательной работе Качановской колонии Ирина Евреинова. – За весь срок отбытия наказания (а она находится в нашем учреждении 6,5 лет) у нее нет ни одного взыскания, есть несколько поощрений, она отлично работает на предприятии учреждения. Больше половины срока осужденная уже отбыла. В совершенном преступлении раскаивается. Она просила прощения у матери потерпевшего в суде. А когда я посоветовала написать письмо или позвонить ей, она ответила, что очень страшно, но она обязательно придет к женщине и попросит прощения еще раз, когда освободится.Как сообщают в пресс-службе ГПтС, помилование происходит редко, хотя в последние годы подобных случаев стало больше. Так, в 2013 и 2014 годах в колониях области не было ни одного помилованного, а в 2015 году были помилованы уже семь осужденных, из них трое вышли на свободу, четырем сокращен срок наказания. По данным на 26 декабря, с начала 2016 года в учреждениях также помилованы семеро осужденных, из них шесть человек освобождены, одному сокращен срок наказания.