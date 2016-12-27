Что ждет пациентов в 2017 году

Верховная рада одобрила закон, согласно которому в грядущем году на плечи местных бюджетов перекладывается ряд расходов, которые до сих пор обеспечивались за счет госбюджета.

В частности, оплата коммунальных услуг и энергоносителей для учреждений здравоохранения. Не придется ли пациентам мерзнуть в местных больницах?По словам чиновников, такое решение было принято в рамках децентрализации. Чтобы оплата коммуналки не пробили брешь в местном бюджете — в лечебных учреждениях Харькова внедряются энергосберегающие технологии.— Мы утепляем фасады и уменьшаем площади окон, ставим новые батареи и т.д. — делаем все, чтобы в больницах было тепло, — говорит заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова Рубан. — О том, что пациенты будут мерзнуть, и речи быть не может.— Ведется работа по реконструкции и ремонту больниц с внедрением энергоэффективных технологий: утепление окон и фасадов зданий, замена котельных, систем отопления, внутренних магистралей. В этом году уже были реализованы энергосберегающие пилотные проекты по освещению больниц, — добавляет заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. — Кроме того, областной бюджет будем формировать, учитывая необходимость оплаты коммуналки учреждениями здравоохранения. Также с 1 января стартует реформа здравоохранения первичного уровня оказания медицинской помощи. И тоже будут высвобождаться определенные финансовые ресурсы. Поэтому вопросы будут решаться в комплексе.Михаил Черняк напомнил, что с января на первичном уровне медицинской помощи терапевты, семейные врачи, педиатры уже будут заключать договоры с пациентами.— До конца 2016 года типовой договор будет опубликован на сайте Министерства здравоохранения, — уточняет он.Правда, как будет проходить реформирование медицины в Харькове, пока непонятно. По словам вице-губернатора, согласно решению Кабмина, лечебные учреждения должны быть разделены на три уровня — первичный, вторичный и третичный. Однако в городе эта работа не проводилась.— Думаю, что с января город к этой работе приступит, — говорит Михаил Черняк. — В любом случае, как бы ни развивалась реформа, гарантированное Конституцией право на получение бесплатной медпомощи будет сохранено.Светлана Горбунова-Рубан более осторожна в сроках.— Вопросов больше, чем ответов, — говорит она. — Документов же еще нет. Говорится о каком-то договоре, которого никто не видел. Говорится о каком-то Национальном агентстве (Национальное агентство здравоохранения, которое будет контролировать расходы на каждого пациента из бюджета. — Прим. ред.), которое еще никто не создал. Когда будет какая-то ясность в законодательстве, мы бережно, осторожно, порционно, доходчиво начнем людям разъяснять. Пока у нас поликлиники как работали, так и будут работать.