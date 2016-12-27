Общество

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«Низкий ей поклон от всех пенсионеров!»

«Низкий ей поклон от всех пенсионеров!»
С такими необычными словами обратилась в редакцию «Вечернего Харькова» вдова инвалида ВОВ 1-й группы Нина Павловна Веретельникова.
Ее глубокая признательность за проявленное внимание очень тронула нас, и мы с удовольствием публикуем ее историю на страницах газеты.

С повышением с 1 декабря этого года прожиточного минимума пенсионерам был сделан перерасчет размера пенсий. У кого-то получилась существенная прибавка, а кто-то с разочарованием обнаружил, что сумма осталась прежней. В связи с этим у харьковчан пожилого возраста возникла масса вопросов, с которыми они обращаются к сотрудникам пенсионного фонда.

Отправилась на прием в управление ПФ Киевского района Харькова и вдова инвалида ВОВ 1-й группы Нина Павловна Веретельникова и была глубоко тронута вниманием и чуткостью, которое проявила к пожилой женщине начальник управления Александра Плужник.

— Это грамотный, очень внимательный, чуткий человек, знающий свое дело, — рассказывает Нина Павловна. — Александра Николаевна пересмотрела мое пенсионное дело, сделала распечатку, все подробно объяснила о надбавках. Да и каждому пенсионеру, который к ней обращается, она привыкла объяснять все грамотно и доступно. Люди очень довольны таким вниманием к себе.

Вернувшись домой, Нина Павловна обнаружила, что в суматохе и волнениях потеряла в Пенсионном фонде свое пенсионное удостоверение. Это для пожилой женщины было настоящим ударом — сердце прихватило так, что пришлось вызывать врача. И тут на помощь опять-таки пришла Александра Плужник.

— Я позвонила ей с просьбой посмотреть, не забыла ли я у нее на приеме свое удостоверение. Несмотря на огромную занятость, она тут же занялась поиском моего документа, опросила всех пенсионеров, которые в тот день были у нее на приеме. Слава богу, удостоверение нашлось, о чем она мне сообщила, позвонив домой, — рассказывает Нина Павловна. — Спасибо Александре Николаевне, что откликнулась на мое горе и очень помогла мне. Ведь в наше время восстановить документ не так-то просто. А для стариков пенсионное удостоверение — самый главный документ. Такие житейские проблемы не только со мной, но и с другими пенсионерами Александра Николаевна решает всегда и всем старается помочь. О ее доброте и чуткости отзывается молодежь в ее коллективе. Таких людей — знающих свое дело, грамотных, отзывчивых к человеческому горю — я встретила в своей жизни впервые. Искренне хочу поблагодарить Александру Николаевну Плужник за оказанную помощь. Хочу пожелать ей и всему коллективу успехов в работе, крепкого здоровья, семейного благополучия. Низкий ей поклон от всех пенсионеров и от меня лично!

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