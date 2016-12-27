Полтысячи харьковчан добровольно уходят из жизни каждый год

При этом в 98% случаев тяжести проблем не выносит сильный пол. Психологи говорят, что тяжелее всего людям, склонным к суициду, пережить ноябрь и декабрь.

Из окна неотложки на 7-м этаже шагнул 59-летний пациент... Житель Люботина повесился в гостях у матери... Тело 19-летней харьковчанки без признаков насильственной смерти обнаружили в Запорожье, правоохранители предполагают суицид... Это только несколько эпизодов из череды самоубийств, произошедших в декабре. Много подобных сообщений было и в ноябре.Всего же, за период с 2014-го по 2016-й год в Харькове и области добровольно ушли из жизни 1545 человек, то есть в среднем по полтысячи в год.— По состоянию на 1 декабря 2016 года правоохранители расследовали 495 случаев самоубийства, — говорит заместитель начальника ОК ГУНП в Харьковской области подполковник полиции Оксана Калмыкова. — Среди потерпевших 484 мужчины, 10 женщин и 1 ребенок. Примерно такие же цифры были и в предыдущие годы: в 2015 году самоубийством покончили жизнь 542 человека, из них 530 мужчины, 11 женщины и 1 ребенок. В 2014 году 508 самоубийств – 495 мужчин,11 женщин и 2 ребенка.То, что в последние месяцы сообщения о суицидальных попытках звучат чаще, тоже имеет причину.— Пиком эмоционального обострения у людей является ноябрь-декабрь,— уточняет консультант телефона доверия «Нить Ариадны» психотерапевт Елена Нуреева. — В это период времени очень мало солнца, в связи с чем у человека может развиваться депрессивное состояние, из которого зачастую, без поддержки родных или специалистов очень трудно выйти. Поэтому при малейшем ощущении эмоционального упадка или депрессии лучше сразу обращаться за помощью — не разрешенных проблем не бывает.К слову, большое количество самоубийц-мужчин вовсе не показатель того, что сильный пол более склонен к тому, чтобы добровольно уйти из жизни, говорят психологи. Женщины делают намного больше суицидальных попыток, только не всегда доводят их до конца.— Мужчины более решительные и физически сильнее, — поясняет Елена Нуреева. — У женщины же очень развит инстинкт самосохранения и продления рода.По данным главного научного сотрудника Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Натальи Рынгач, в Украине суициды регистрируются в полтора раза чаще, чем в странах ЕС.— В 2015 году, как и в предыдущие годы, среди лидирующих причин смерти украинцев на первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразования, замыкают эту тройку внешние причины, — говорит доктор наук по госуправлению, главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Наталья Рынгач. — Четверть из этих внешних причин составляют именно суициды.По словам специалиста, в 2015 году добровольно с жизнью попрощались 7575 украинцев. Подавляющее большинство из них (6149) — мужчины. Для сравнения в стране 4807 смертей произошло по причине ДТП, 2111 — убийств, 1554 — вследствие военных действий.— В возрасте 30-34 лет смертность мужчин из-за самоубийств почти в шесть раз превышает аналогичную смертность среди женщин Украины, а также вдвое выше, чем смертность от суицидов мужчин в странах ЕС, — констатирует Наталья Рынгач. — Каждая пятая смерть молодого украинца в возрасте от 20 до 24 лет — именно от суицида. Но самый высокий уровень самоубийств среди пожилых людей старше 75 лет — приблизительно 30 самоубийц на 100 тысяч населения. В то время как средний показатель смертности из-за суицида в Украине составляет 14,7 (2014 год) — 14,6 (2013 год) на 1000 населения.По словам специалистов, этот показатель может быть не совсем корректным из-за интенсивных, часто не зарегистрированных перемещений людей как внутри страны, так и за ее пределами. Немаловажную роль в достоверности подсчетов сыграло и многолетнее отсутствие переписи населения (единственная за время независимости перепись населения была проведена 5 декабря 2001 года, вторую власти планируют провести в 2020 году. — Прим. ред.).Всего же в Украине по состоянию на 1 января 2016 года проживало 42,8 млн населения. Еще 15 лет назад украинцев было 52 миллиона.