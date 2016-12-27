Общество

  • 160
    •  / 

Полтысячи харьковчан добровольно уходят из жизни каждый год

Полтысячи харьковчан добровольно уходят из жизни каждый год
При этом в 98% случаев тяжести проблем не выносит сильный пол. Психологи говорят, что тяжелее всего людям, склонным к суициду, пережить ноябрь и декабрь.
Из окна неотложки на 7-м этаже шагнул 59-летний пациент... Житель Люботина повесился в гостях у матери... Тело 19-летней харьковчанки без признаков насильственной смерти обнаружили в Запорожье, правоохранители предполагают суицид... Это только несколько эпизодов из череды самоубийств, произошедших в декабре. Много подобных сообщений было и в ноябре.

Всего же, за период с 2014-го по 2016-й год в Харькове и области добровольно ушли из жизни 1545 человек, то есть в среднем по полтысячи в год.

— По состоянию на 1 декабря 2016 года правоохранители расследовали 495 случаев самоубийства, — говорит заместитель начальника ОК ГУНП в Харьковской области подполковник полиции Оксана Калмыкова. — Среди потерпевших 484 мужчины, 10 женщин и 1 ребенок. Примерно такие же цифры были и в предыдущие годы: в 2015 году самоубийством покончили жизнь 542 человека, из них 530 мужчины, 11 женщины и 1 ребенок. В 2014 году 508 самоубийств – 495 мужчин,11 женщин и 2 ребенка.

То, что в последние месяцы сообщения о суицидальных попытках звучат чаще, тоже имеет причину.

— Пиком эмоционального обострения у людей является ноябрь-декабрь,— уточняет консультант телефона доверия «Нить Ариадны» психотерапевт Елена Нуреева. — В это период времени очень мало солнца, в связи с чем у человека может развиваться депрессивное состояние, из которого зачастую, без поддержки родных или специалистов очень трудно выйти. Поэтому при малейшем ощущении эмоционального упадка или депрессии лучше сразу обращаться за помощью — не разрешенных проблем не бывает.

К слову, большое количество самоубийц-мужчин вовсе не показатель того, что сильный пол более склонен к тому, чтобы добровольно уйти из жизни, говорят психологи. Женщины делают намного больше суицидальных попыток, только не всегда доводят их до конца.

— Мужчины более решительные и физически сильнее, — поясняет Елена Нуреева. — У женщины же очень развит инстинкт самосохранения и продления рода. 

По данным главного научного сотрудника Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Натальи Рынгач, в Украине суициды регистрируются в полтора раза чаще, чем в странах ЕС.
— В 2015 году, как и в предыдущие годы, среди лидирующих причин смерти украинцев на первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразования, замыкают эту тройку внешние причины, — говорит доктор наук по госуправлению, главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Наталья Рынгач. — Четверть из этих внешних причин составляют именно суициды.

По словам специалиста, в 2015 году добровольно с жизнью попрощались 7575 украинцев. Подавляющее большинство из них (6149) — мужчины. Для сравнения в стране 4807 смертей произошло по причине ДТП, 2111 — убийств, 1554 — вследствие военных действий.

— В возрасте 30-34 лет смертность мужчин из-за самоубийств почти в шесть раз превышает аналогичную смертность среди женщин Украины, а также вдвое выше, чем смертность от суицидов мужчин в странах ЕС, — констатирует Наталья Рынгач. — Каждая пятая смерть молодого украинца в возрасте от 20 до 24 лет — именно от суицида. Но самый высокий уровень самоубийств среди пожилых людей старше 75 лет — приблизительно 30 самоубийц на 100 тысяч населения. В то время как средний показатель смертности из-за суицида в Украине составляет 14,7 (2014 год) — 14,6 (2013 год) на 1000 населения.

По словам специалистов, этот показатель может быть не совсем корректным из-за интенсивных, часто не зарегистрированных перемещений людей как внутри страны, так и за ее пределами. Немаловажную роль в достоверности подсчетов сыграло и многолетнее отсутствие переписи населения (единственная за время независимости перепись населения была проведена 5 декабря 2001 года, вторую власти планируют провести в 2020 году. — Прим. ред.).

Всего же в Украине по состоянию на 1 января 2016 года проживало 42,8 млн населения. Еще 15 лет назад украинцев было 52 миллиона.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3287 грн
100 EUR 2754.15 грн
100 USD 2636.56 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи