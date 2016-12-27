Почему Украина голосовала за резолюцию ООН по Израилю

В постоянном представительстве Украины при ООН объяснили, почему поддержали резолюцию Совбеза, которая призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

«Поиск решения конфликта находится сегодня едва ли не в самом глубоком кризисе за всю его историю, — говорится в сообщении пресс-службы представительства Украины при ООН. — Отсутствие перспектив реанимации мирного процесса между Израилем и Палестиной едва ли не ежедневно выливается в обострение ситуации безопасности в Израиле и на западном берегу реки Иордан».При этом отмечается, что вначале проект резолюции был намного жестче для Израиля. Затем он был серьезно доработан и сбалансирован включением в него: требований к органам безопасности Палестинской национальной администрации вести активную борьбу с терроризмом, а также принять немедленные шаги для предотвращения любых насильственных действий против гражданского населения, включая террористические акты; положений о важности привлечения к ответственности виновных за террористические акты, усиления усилий в борьбе с терроризмом и поддержания сотрудничества в сфере безопасности для предупреждения насилия и терактов.«Окончательный текст резолюции свелся к повтору многих положений уже принятых документов Совбеза ООН. Не новым является призыв к Израилю прекратить поселенческую деятельность как необходимое условие для урегулирования конфликта с Палестиной на основе принципа сосуществования двух государств», — говорится в сообщении.Кроме того, в нем отмечается, что любое голосование Украины, кроме как за резолюцию с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, которые, согласно международному праву, имеют статус оккупированных, никоим образом не стыковалось с борьбой на дипломатическом фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.