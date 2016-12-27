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Харьковчане завоевали пять наград чемпионата Украины по боксу

Харьковчане завоевали пять наград чемпионата Украины по боксу
С 20 по 24 декабря в Харькове состоялся чемпионат Украины по боксу среди молодежи памяти Заслуженного тренера Украины Бориса Андреева.
Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, в соревнованиях приняли участие более 160 боксеров до 18 лет из 22 областей страны и Киева, а по его итогам сборная Харьковской области завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Чемпионом Украины в весовой категории до 91кг стал Дмитрий Галаган. Все свои поединки харьковчанин завершил досрочно, завоевав две победы техническим нокаутом над соперниками из Киева. Финальный бой против Юрия Ващенко из Киевской области не состоялся – соперник не вышел на ринг.

Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 49 кг стал Влад Саврико, который успешно дошел до финала, но в поединке за «золото» уступил Никите Динееву из Киева.

Еще одно «серебро» завоевал Сергей Молчанов. В финале весовой категории до 69кг он уступил Дмитрию Майдакову из Черкасской области.

Бронзовыми призерами стали Даниил Кушина (весовая категория до 52кг) и Богдан Безлепкин (весовая категория до 56кг).

В общекомандном зачете Харьковская область заняла второе место, победа была за командой города Киев, а третье место заняли боксеры из Киевской области.

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