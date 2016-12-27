Nature назвал десятку величайших ученых 2016 года
27 декабря 2016 г.
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27 декабря 2016 г.
По мнению редакции журнала, одним из самых выдающихся событий проходящего года в физике стало открытие гравитационных волн учеными из коллаборации LIGO. В связи с этим Nature отметило Габриэлу Гонсалес (Gabriela Gonzalez) за то, что она в течение нескольких месяцев руководила процессом проверки полученных данных, прежде чем предать их огласке. В списке с ней соседствуют Демис Хассабис (Demis Hassabis) — разработчик компьютерной программы AlphaGo, выигравшей матч у профессионального игрока в го, — и Терри Хьюз (Terry Hughes), который выяснил, что кораллы Большого барьерного рифа стремительно погибают.
Программист из Казахстана Александра Элбакян привлекла внимание научного сообщества созданием популярного пиратского сайта Sci-Hub, который позволяет получить доступ к платным научным журналам. Другое спорное достижение — пересадка митохондриальной ДНК одной женщины в яйцеклетку другой, названная методом «трех родителей» — принадлежит специалисту по оплодотворению Джону Чангу (John Zhang).
Британский генетик Кевин Эсвельт (Kevin Esvelt) также является создателем подхода, который стал предметом дискуссий среди ученых. С помощью технологии CRISPR/Cas9 он внес мутации в малярийных комаров, которые могут распространиться в популяции насекомых и уничтожить их. Однако, в отличие от Джона Чанга, он призвал к публичному обсуждению его метода и приложил усилия, чтобы сделать его более безопасным.
Астроном Гиллем Англада-Эскуде попал в список Nature благодаря открытию экзопланеты Proxima b на орбите Проксимы Центавра — самой ближайшей к Солнцу звезде. Наконец, физик-ядерщик Елена Лонг (Elena Long) отметилась тем, что подняла вопрос о дискриминации ученых, принадлежащих сексуальным меньшинствам.
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