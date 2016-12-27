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Назван возраст раскрытия правды о Санта-Клаусе

Назван возраст раскрытия правды о Санта-Клаусе
Психологи определили возраст, когда чаще всего дети самостоятельно перестают верить в существование Санта-Клауса, — семь лет.

Дети, переставшие верить в Санта-Клауса, как полагают ученые, в общении с ровесниками и взрослыми тем не менее продолжают поддерживать миф о реальности сказочного персонажа.

Причина этого заключается в желании детей получать подарки и участвовать в праздничных мероприятиях. Такие дети, как отмечают исследователи, обладают, по сравнению с другими своими ровесниками, развитым логическим мышлением.

Чаще всего, по мнению экспертов, дети перестают верить в Санта-Клауса после собственных размышлений, основанных на анализе приобретенного опыта, и рассказов подростков и взрослых.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, американские психологи рекомендовали родителям перестать обманывать детей, говоря о существовании мифологического персонажа. По мнению ученых, такая ложь может оказаться разрушительной, а одним из ее мотивов выступает желание самих родителей поверить в нее и таким образом вернуться в детство.

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