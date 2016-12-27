Назван возраст раскрытия правды о Санта-Клаусе
27 декабря 2016 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
27 декабря 2016 г.
Дети, переставшие верить в Санта-Клауса, как полагают ученые, в общении с ровесниками и взрослыми тем не менее продолжают поддерживать миф о реальности сказочного персонажа.
Причина этого заключается в желании детей получать подарки и участвовать в праздничных мероприятиях. Такие дети, как отмечают исследователи, обладают, по сравнению с другими своими ровесниками, развитым логическим мышлением.
Чаще всего, по мнению экспертов, дети перестают верить в Санта-Клауса после собственных размышлений, основанных на анализе приобретенного опыта, и рассказов подростков и взрослых.В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, американские психологи рекомендовали родителям перестать обманывать детей, говоря о существовании мифологического персонажа. По мнению ученых, такая ложь может оказаться разрушительной, а одним из ее мотивов выступает желание самих родителей поверить в нее и таким образом вернуться в детство.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.3287 грн
|100 EUR
|2754.15 грн
|100 USD
|2636.56 грн