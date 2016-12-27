Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола
27 декабря 2016 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
27 декабря 2016 г.
Рейтинг возглавляет марципан — смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Миндаль содержит амигдалин, который, попав в кишечник, превращается в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь, однако летальный исход у человека может спровоцировать употребление минимум 35 килограммов марципана за раз. Харкап отмечает, что орехи горького миндаля представляют большую опасность, чем марципан.
Третье место в рейтинге занимает омела, которая часто используется в качестве украшения для рождественского стола. В ней содержится форатоксин — вещество, которое провоцирует рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.
Кроме того, Харкап отметила опасность еще одного вида растений, используемых в качестве украшений — молочая красивейшего. Повреждение его листьев и стеблей приводит к высвобождению эфиров, которые провоцируют раздражение кожи.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.3287 грн
|100 EUR
|2754.15 грн
|100 USD
|2636.56 грн