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Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола

Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола
Британский химик Катрин Харкап перечислила наиболее опасные продукты и украшения естественного происхождения, которые можно встретить на праздничном столе.

Рейтинг возглавляет марципан — смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Миндаль содержит амигдалин, который, попав в кишечник, превращается в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь, однако летальный исход у человека может спровоцировать употребление минимум 35 килограммов марципана за раз. Харкап отмечает, что орехи горького миндаля представляют большую опасность, чем марципан.

Третье место в рейтинге занимает омела, которая часто используется в качестве украшения для рождественского стола. В ней содержится форатоксин — вещество, которое провоцирует рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.

Кроме того, Харкап отметила опасность еще одного вида растений, используемых в качестве украшений — молочая красивейшего. Повреждение его листьев и стеблей приводит к высвобождению эфиров, которые провоцируют раздражение кожи.

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