В Харькове задержан организатор заказного убийства

В Харьковской области задержан организатор заказного убийства.

Как написал на своей странице в Facebook и.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян, злоумышленники планировали преступление почти три месяца. Во время покушения пострадавший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован."Харьков. Криминальные разборки и распределение сфер влияния. Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса - 8000 гривен. Во время покушения пострадавший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован. Оперативники уголовного розыска изъяли два автомата Калашникова, пистолет "ТТ" и патроны к ним. Указанное оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку оставили автомобиль, на котором наблюдали за потерпевшим. Заказчик и ранее судимые исполнители этого преступления - выходцы из Донецкой области", - написал Троян.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проверяется информация о причастности задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Харьковской и других областей Украины.