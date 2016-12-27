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В Харькове задержан организатор заказного убийства

В Харькове задержан организатор заказного убийства
В Харьковской области задержан организатор заказного убийства.
Как написал на своей странице в Facebook и.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян, злоумышленники планировали преступление почти три месяца. Во время покушения пострадавший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован.

"Харьков. Криминальные разборки и распределение сфер влияния. Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса - 8000 гривен. Во время покушения пострадавший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован. Оперативники уголовного розыска изъяли два автомата Калашникова, пистолет "ТТ" и патроны к ним. Указанное оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку оставили автомобиль, на котором наблюдали за потерпевшим. Заказчик и ранее судимые исполнители этого преступления - выходцы из Донецкой области", - написал Троян.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проверяется информация о причастности задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Харьковской и других областей Украины.

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