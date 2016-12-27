Аналитика

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Какими будут украино-российские отношения в 2017 году: прогноз Stratfor

Какими будут украино-российские отношения в 2017 году: прогноз Stratfor
Москва будет продолжать влиять на процессы в Европейском Союзе и в США, чтобы подорвать западное единство путем кибератак, пропагандистских кампаний и политических манипуляций.
Более того, Москва активизирует эти усилия в 2017 году для того, чтобы достичь своих целей, которые предусматривают снятие санкций со стороны ЕС и США. Это означает новый виток противостояния между Россией и Западом, считают специалисты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

На фоне этих событий попытки таких стран, как Украина, Молдова и Грузия глубже интегрироваться в ЕС, скорее всего, потерпят неудачу, из-за чего эти государствам придется пересмотреть свои отношения с Россией. К примеру, на недавних президентских выборах в Молдове избран пророссийский кандидат Игорь Додон, который обязался улучшить контакты с Москвой.

Хотя Украина и Грузия вряд ли последуют этому примеру, их политика по отношению к России в 2017 году может стать более прагматичной. Она приведет к усилению торговых связей с Россией, что может повлиять на статус отторгнутых от Украины и Грузии территорий.

Москва, вероятно, также захочет получить влияние в Азербайджане и Узбекистане - государствах, которые сохранили свой нейтралитет по отношению к России после распада СССР. Москва недавно подписала соглашение по расширению военного сотрудничества с каждой из этих стран.

Растущие раздоры в Европейском Союзе заставят и Беларусь с Арменией отказаться от попыток расширения двусторонних отношений с ЕС. Следовательно, значение Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности - блоков, где главенствующую роль играет Россия, в будущем году повысится.

И все же возвращение России в высшую лигу далеко не гарантировано. Соединенные Штаты и НАТО вряд ли позволят Москве иметь свободное господство над Евразией. Кроме того, различные политические силы в США и ЕС будут оспаривать снятие или ослабление санкций против Москвы.

При этом, столкнувшись с перспективой уменьшения поддержки со стороны Запада, Украина и Грузия могут попытаться объединиться с соседними странами, такими как Польша и Турция для сопротивления Кремлю. Но и Москва наверняка будет проявлять осторожность и не действовать слишком уж агрессивно в отношении периферийных государств.

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