В Харькове стартовал конкурс проектов «Единая социальная сеть» на 2017 год 27 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове стартовал конкурс предложений на выполнение социального заказа и конкурс социальных проектов «Единая социальная сеть» на 2017 год.