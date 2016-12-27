Харьков

  • 83
    •  / 

В Харькове стартовал конкурс проектов «Единая социальная сеть» на 2017 год

В Харькове стартовал конкурс проектов «Единая социальная сеть» на 2017 год
В Харькове стартовал конкурс предложений на выполнение социального заказа и конкурс социальных проектов «Единая социальная сеть» на 2017 год.
Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, в конкурсе могут принять участие общественные организации и благотворительные фонды социальной направленности, работающие и зарегистрированные как юридические лица на территории города Харькова.

Конкурс направлен на разработку проектов по предоставлению социальных услуг следующим целевым группам:

- людям с особыми потребностями;
- многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются дети-сироты и дети с особыми потребностями;
- одиноким нетрудоспособным гражданам и людям преклонного возраста;
- участникам антитеррористической операции и членам семей погибших участников антитеррористической операции;
- вынужденным переселенцам из зоны проведения антитеррористической операции.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Консультации по участию в конкурсах, проводимых отделом развития социальных услуг управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики, можно получить по адресу: ул. Сумская, 64, 5 этаж, каб. 188, ежедневно с 10:00 до 13:00 с 28 декабря 2016 года по 16 января 2017 года (тел. 715-73-96).

Также с информацией о проведении конкурсов можно ознакомиться на сайте проекта «Единая социальная сеть».

Предложения и социальные проекты на конкурсы принимаются по вышеуказанному адресу до 16:00 27 января 2017 года.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3287 грн
100 EUR 2754.15 грн
100 USD 2636.56 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи