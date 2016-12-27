В Харькове стартовал конкурс проектов «Единая социальная сеть» на 2017 год

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики
, в конкурсе могут принять участие общественные организации и благотворительные фонды социальной направленности, работающие и зарегистрированные как юридические лица на территории города Харькова.
Конкурс направлен на разработку проектов по предоставлению социальных услуг следующим целевым группам:
- людям с особыми потребностями;
- многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются дети-сироты и дети с особыми потребностями;
- одиноким нетрудоспособным гражданам и людям преклонного возраста;
- участникам антитеррористической операции и членам семей погибших участников антитеррористической операции;
- вынужденным переселенцам из зоны проведения антитеррористической операции.
Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь
.
Консультации по участию в конкурсах, проводимых отделом развития социальных услуг управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики, можно получить по адресу: ул. Сумская, 64, 5 этаж, каб. 188
, ежедневно с 10:00 до 13:00 с 28 декабря 2016 года по 16 января 2017 года (тел. 715-73-96
).
Также с информацией о проведении конкурсов можно ознакомиться на сайте проекта «Единая социальная сеть».
Предложения и социальные проекты на конкурсы принимаются по вышеуказанному адресу до 16:00 27 января 2017 года.