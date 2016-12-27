Политика

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Московский суд признал Революцию достоинства госпереворотом

Московский суд признал Революцию достоинства госпереворотом
Дорогомиловский суд Москвы во вторник удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олийныка и признал украинскую Революцию достоинства государственным переворотом.
Суд пришел к выводу, что захват административных зданий, изменения в законодательство, которые были приняты зимой 2014 года, отстранение от власти прежних лидеров государства являются признаками госпереворота.

Между началом рассмотрения дела и вынесением приговора прошло менее двух недель.

Напомним, Олийнык после Революции достоинства бежал из страны и сейчас скрывается в Москве, где вместе с бывшим премьер-министром Украины Николае Азаровыв и еще одним бывшим регионалом Игорем Марковым создал так называемый "Комитет спасения Украины". После этого он стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса).

Также он является фигурантом уголовного дела о "диктаторских законах" за незаконное голосование о включении в повестку дня сессии, а также принятие девяти законопроектов, которые касались ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Дело расследуется по ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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