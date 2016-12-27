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Харковские студенты получили награды от обладминистрации

Харковские студенты получили награды от обладминистрации
26 декабря состоялась торжественная встреча начальника Управления по делам молодежи и спорта обладминистрации Виталия Кириленко со спортсменами.
– Поздравляю самбистов и их тренеров с успешным выступлением на чемпионате. Нам очень приятно, что харьковчане сегодня достойно представляют Украину на международной арене. Желаю вам успехов и вдохновения и в новом году, – обратился к присутствующим Виталий Кириленко.

Во время торжеств начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА вручил спортсменам Почетные грамоты облгосадминистрации.

Так, за достижение высоких спортивных результатов на чемпионате мира по борьбе самбо среди студентов, весомый личный вклад в реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта и повышение международного авторитета Украины Почетными грамотами Харьковской облгосадминистрации были награждены победители чемпионата Дмитрий Стеценко и Анастасия Шевченко, серебряный призер Владислав Березка, а также обладатели бронзовых медалей - Дмитрий Евдошенко, Артур Саркисян и Артем Гуляев.

– Мы, в свою очередь, будем стараться и дальше хорошо выступать, завоевывать медали и достойно представлять Харьковскую область и Украину на международной арене, – поблагодарил Артем Гуляев.

Напомним, с 9 по 11 декабря на Кипре состоялся первый в истории чемпионат мира по самбо среди студентов, на котором сборная Украины завоевала 12 медалей, ровно половина из них была на счету харьковчан, сообщает пресс-служба ХОГА.

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