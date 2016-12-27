НБУ ради стабилизации курса гривны продал почти 50 миллионов долларов

Во вторник на межбанковском валютном рынке наблюдается избыточный спрос на валюту. Чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны, Национальный банк Украины объявил о проведении сегодня аукциона по продаже до 80 млн долларов.

Избыточный спрос на валюту в регуляторе сочли ситуативным."С одной стороны, предложение валюты сегодня ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе. Существенная часть валютной выручки, в основном от экспорта товаров и услуг, в Украину поступает в долларах США и евро и, соответственно, в большинстве случаев проходит через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе. Обязательную продажу валютных поступлений уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валютных поступлений 27 декабря", - сообщается на сайте НБУ.С другой стороны, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделях.НБУ сообщает, что объем международных резервов на сегодня составляет около 15,7 млрд. долларов.Несмотря на готовность Нацбанка продать 80 млн долларов, спрос был на меньшую сумму - 68,1 млн. Часть заявок была по курсу, который НБУ счел неприемлемым, поэтому сумма продажи составила 46,8 млн долларов.Минимальный курс продажи инвалюты составил 26,60 грн/долл., максимальный - 26,68 грн/долл. Доля заявок по максимальному курсу - 22,4%.