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Кабмин отчитался о главных достижениях 2017 года: инфографика

Кабмин отчитался о главных достижениях 2017 года: инфографика
Кабинет министров обнародовал список главных достижений 2016 года, соответствующая инфографика размещена на сайте правительства.
Среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство назвало запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

Кроме того, отмечается, что в сфере социальной политики и услуг: увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение е-декларирования и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток.



Также среди достижений в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тыс. боеприпасов, подготовку инструкторов и проведение командно-штабных учений, а также обновление структуры ВСУ.

Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.

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